Baoye: Aktienanalyse vom 21.07.2018

Der Kurs der Aktie Baoye stand am 20.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 4,63 HKD. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Baoye auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Baoye auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Baoye sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Baoye erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Commercial Services"-Branche sind im Durchschnitt um 2,61 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -22,37 Prozent im Branchenvergleich für Baoye bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3 Prozent im letzten Jahr. Baoye lag 22,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Baoye beträgt das aktuelle KGV 3,85. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Commercial Services" haben im Durchschnitt ein KGV von 78,67. Baoye ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.