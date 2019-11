Baofeng: Tut sie es schon wieder?

Am 06.11.2019, 23:23 Uhr notiert die Aktie Baofeng an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 3.76 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Baofeng haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Baofeng schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,19 % und somit 2,59 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,78 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Baofeng erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -53,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -28,11 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -25,41 Prozent im Branchenvergleich für Baofeng bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,41 Prozent im letzten Jahr. Baofeng lag 26,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Baofeng auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Baofeng war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Baofeng bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".