Banque Cantonale du Jura: Der Hammer!

Für die Aktie Banque Cantonale du Jura aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 16.03.2020, 11:39 Uhr, ein Kurs von 50.57 CHF geführt.

Unser Analystenteam hat Banque Cantonale du Jura auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Banque Cantonale du Jura im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Banque Cantonale du Jura. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,33 und liegt mit 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 17,43. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Banque Cantonale du Jura auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Banque Cantonale du Jura investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,3 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 0,41 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.