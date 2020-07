BannerWohin geht die Reise, ?

Banner weist am 01.07.2020, 21:59 Uhr einen Kurs von 36.51 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Banner entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Banner ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,48 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,11 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Banner-Aktie ein Durchschnitt von 46,69 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 38 USD (-18,61 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (36,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,63 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Banner-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Banner erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Banner-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 40,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (38 USD) ausgehend um 6,58 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Banner von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.