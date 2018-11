Banma wird erstes Betriebsjahr von Fahrzeug mit Internetanschluss einleiten

Der Betriebsgewinn von Herstellern internetverbundener Fahrzeugewird die Umsätze traditioneller Automobilhersteller innerhalb dernächsten fünf Jahre erwartungsgemäß übersteigenSchanghai (ots/PRNewswire) - Am 8. November meldete Hao Fei, CEOdes chinesischen Anbieters für Internetfahrzeug-Lösungen, BanmaNetwork Technology, im Rahmen der Eröffnungszeremonie dereinmonatigen Werbeaktion "Hello, Banma", dass "Banma heute das ersteBetriebsjahr eines Fahrzeugs mit Internetanschluss einleiten wird."Während der einmonatigen Werbeaktion werden 600.000 Eigentümer vonFahrzeugen mit Internetanschluss in ganz China mehrere komfortableDienstleistungen erhalten, die durch fünf führende Geschäfte zurVerfügung gestellt werden. Hierzu zählen ein intelligentesParkleitsystem, intelligente Tankvorgänge, Verkehrsüberwachung,Selbstfahrerfahrten sowie E-Commerce. Zusätzlich wird Banma zwecksoptimierter Betriebswerte der Automobilhersteller durch eine mit demInternet verbundene Plattform ein Komplettset an systematisiertenManagement-Tools bieten, das unter anderem Fahrerprofile undSzenario-Motorendiagnose umfasst.Herr Hao erklärte: "Wenn sich der Gewinnpool ändert, wird sich dieQuelle der Gewinne für die Automobilindustrie ändern. Ich glaubefest, dass die Betriebsgewinne von Automobilherstellern, die diesesneue Modell übernehmen, mit dem herkömmlichen Ertragsmodell nicht nurSchritt halten, sondern es innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahrenüberholen werden.""Transformation" wird zum Schlüsselwort der AutomobilindustrieDen Statistiken der China Passenger Car Association ist zuentnehmen, dass der Pkw-Inlandabsatz in China einzig in den erstendrei Wochen im Oktober dieses Jahres im Vergleich zum vergangenenJahr um 23% gesunken ist. Erwartungsgemäß wird der inländischePkw-Markt Chinas in diesem Jahr einen jährlichen Absatzrückgangbeobachten können - der erste Rückgang seit 1990.Angesichts dieser Lage wird "Transformation" im nächsten Jahr zumSchlüsselwort der gesamten Automobilindustrie werden. Obwohl einigeherkömmliche Fahrzeughersteller vor langer Zeit ähnliche Begriffenutzten, um sich als "Reisedienstleister" umzufirmieren, warentraditionelle Automobilhersteller in Bezug auf Fahrervernetzung nurwenig erfolgreich.Hao Fei kommentierte: "Automobilhersteller müssen ihrenSchwerpunkt von Verkaufsvolumen auf die Anzahl aktiver Nutzer,Nutzerwandlungsrate und andere Messgrößen verlagern und darüberhinaus dem Internet offen gegenübertreten." Er erklärte weiter, dassBanma-System durch die Nutzung des AliOS-Betriebssystems Werkzeugeschaffen könne, um Fahrer zu verstehen, auf Fahrer zu achten, Serviceund Unterstützung zu bieten, so dass es den Automobilherstellern zuneuen Umsatzmöglichkeiten verhilft.Mit dem Start des ersten Betriebsjahr des an das Internetangeschlossenen Fahrzeugs schafft Banma eine neue Automobil-ÖkologieBanmas AliOS-gestütztes Betriebssystem wird gegenwärtig vonzahlreichen Automobilherstellern genutzt, einschließlich Roewe, MG,Maxus, Dongfeng Citroen, Ford und Qoros.Zusätzlich beschäftigt Banma sich mit der Errichtungstandardisierter Software-Plattformen, die mit jeglicherAutomobil-Hardware kompatibel sind. Mit offenen Plattform-Funktionen,führendem Innovationsgeist und einer kontinuierlichen Steigerung desMarktwertes konnte Banma in seiner ersten Finanzierungsrunde kürzlichüber 1,6 Milliarden Yuan (ca. 230 Millionen USD) erwirtschaften.Gestützt von seiner Software-Plattform entwickelt Banma weiterhinSzenen in Bezug auf Fahrzeug und bietet die entsprechendenDienstleistungen. 2017 führte das Unternehmen intelligenteTankvorgänge, intelligente Parkleitsysteme und andere Geschäftenacheinander ein, wodurch die Automobilindustrie von reinenFertigungsprozessen auf Betriebsvorgänge verlagert wurde, in denender Fahrer im Mittelpunkt steht. Smarte Betankungseinrichtungenstehen in über 2000 Tankstellen in 102 Städten über 26 chinesischeProvinzen und Regionen verteilt zur Verfügung, während intelligenteParkleitsysteme als Teil der Dienstleistungsgestaltung von über 8000Parkplätzen in 200 Städten integriert wurden. Gemeinsam mit Fliggy(ein Online-Reiseunternehmen von Alibaba) führte Banma unlängst"Future Scenic Spot" ein und beabsichtigt innerhalb der nächsten dreiJahre über 1000 Gegenden auf diese Weise aufzuwerten.Gleichzeitig baut Banma mit AliOS ein neues komplettesAutomobil-Ökosystem auf. Hao Fei gab bekannt, dass die Beiden in dernächsten Stufe eine vollständige offene Technologieplattform bietenund weitere externe Ökologie einführen werden. Darüber hinaus wirdBanma-System weiterhin vereinfacht, so dass die Automobilherstellereine individuellere Entwicklung und einen unabhängigen ökologischenBau durchführen können.Pressekontakt:Yolanda86-18616062821xuelian.yxl@alibaba-inc.comOriginal-Content von: Banma, übermittelt durch news aktuell