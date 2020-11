Bankwell Financial Aktie: Wichtige Insider-Trades!

Dale Eric J reichte am Dienstag, den 3. November, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider kaufte 474 Aktien der Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) zu einem Durchschnittspreis von 16,46 Dollar. Nach der Transaktion stieg die Beteiligung der Führungskraft an der Bankwell Finl Gr Inc. auf 22.528 Aktien, während die Bankwell Financial Group gegenüber dem vorherigen Schlusskurs stagnierte.

