Bankwell: Bitte unbedingt beachten!

An der Börse NASDAQ GM schloss die Bankwell-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 32,77 USD. Die Bankwell-Aktie wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.Wie Bankwell derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Bankwell-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Bankwell-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 39 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 19,01 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (32,77 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bankwell somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

