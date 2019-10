Bankkunden wollen samstags beraten werden

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank sieht bei ihren Kunden immer mehr Interesse, auch am Samstag mit ihrem Bankberater zu sprechen. Vor gut zweieinhalb Jahren hatte die Bank sogenannte Regionale Beratungscenter eröffnet, über die per Telefon oder Videochat auch samstags sowie früh morgens und abends Beratungsgespräche geführt werden können. Nach anfänglicher Zurückhaltung würden die Kunden inzwischen immer mehr auch Samtagstermine mit ihren Beratern ausmachen, sagte ein Sprecher der Bank der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe).

Insgesamt führten die Berater inzwischen 4.000 Beratungsgespräche in der Woche und hätten insgesamt 10.000 Kundenkontakte. "Viele suchen gerade am Morgen, am Abend sowie an Samstagen fundierten Rat zu ihren Finanzen", sagte der Sprecher weiter. In einer Umfrage in den Beratungszentren durch die Gewerkschaft DBV berichteten viele Mitarbeiter aber auch von technischen Schwierigkeiten. So sei die Beratung der Kunden über Videochats und mithilfe über das Internet geteilter Unterlagen lange Zeit nicht möglich gewesen. Zudem behinderten am Wochenende durchgeführte Wartungsarbeiten an den Computersystemen oft die Arbeit. Gegen Vorstoße von Banken, ihre Filialen auch an Samstagen zu öffnen, stemmen sich die Gewerkschaften seit Jahrzehnten. Mit dem derzeit in der Deutschen Bank praktizierten Modell zeigen sich aber sowohl die in dem Kreditinstitut stark vertretene DBV als auch die Gewerkschaft Verdi zufrieden.

