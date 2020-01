Frankfurt (ots) - "Europa braucht starke FinTechs", ist Dr. Tamaz Georgadze, CEOder Raisin GmbH, überzeugt. Der Weltsparen-Gründer gehört zu den Sprechern derFrankfurt Digital Finance-Konferenz (FDF) am 5. Februar und erklärt dort unteranderem, warum "FinTechs ein starkes und geeintes Europa brauchen."Branchenexperten raten verstärkt zum Aufbau einer heimischenDigital-Finanzindustrie, da sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierungder Wettbewerb verschärft. Ländergrenzen rücken in den Hintergrund, neueAnbieter aus Asien und den USA drängen nach Europa.Als Banken-Hub und wichtigster europäischer Wirtschaftsstandort ist Deutschlandnach Ansicht von Alexis Le Portz, CDO der ODDO BHF, ideal aufgestellt, umführende globale FinTechs hervorzubringen. Für den Innovationsmanager wirdFrankfurt seinen Führungsanspruch auch in der digitalen Welt behaupten können.Die Stadt verfüge über die benötigte Branchenexpertise, habe Erfahrung imSammeln des Investoren-Kapitals und wisse um das Zusammenstellen tragfähigerNetzwerke."Coopetition statt Competition"Im Rahmen der Frankfurt Digital Finance-Konferenz kommen die wichtigsten Playerder Branche zusammen und diskutieren zentrale inhaltliche Bausteine derDigitalisierung im Finanzbereich. Frankfurt bietet dabei besondereVoraussetzungen für die erfolgreiche Einführung von Zukunftstechnologien wieOpen Banking, Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Digital Payment. Prof Dr.Dietmar Grichnik von der Universität St. Gallen sieht die Vorteile vor allem ineiner stärkeren Vernetzung. Sein Rat: "Coopetition statt Competition". Dadurchkönne Frankfurt Heimat eines innovativen digitalen Ökosystems werden und sichals prägenden Akteur der Fin-Zukunft etablieren.Auch Stadtrat Markus Frank, Wirtschaftsdezernent der Stadt Frankfurt am Main,ist von den Möglichkeiten überzeugt: "Der Finanzplatz Frankfurt wächst dankvieler gemeinsamen Digital Finance-Aktivitäten von Wirtschaft, Wissenschaft undPolitik am Standort. Dies gilt es weiter zu stärken und auszubauen." In einemeigenen Programmpunkt wird auch Dr. Joachim von Schorlemer, Sprecher desNetzwerkes der Landesfachkommission Finanzmarktpolitik & Vorsorge desWirtschaftsrates und Vorstand der ING, die Positionen zur Zukunft desFinanzplatzes darstellen.Neues, lebendiges VeranstaltungskonzeptMit der Konferenz "Frankfurt Digital Finance"(www.frankfurt-digital-finance.de), die erstmals am 5. Februar 2020 imFrankfurter Zoo Palais stattfindet, wird am Finanzplatz Frankfurt ein neues,lebendiges Veranstaltungskonzept aufgebaut. Entscheider und Innovatoren aus derFinanzindustrie, der FinTech-Szene und der Politik sowie Investoren, Reguliererund Wissenschaftler werden auf einer neutralen Plattform zusammengebracht.Erwartet werden rund 400 Teilnehmer.Über FDF Conferences GmbHCorinna Egerer hat über 15 Jahre Erfahrung in der zielgerichteten, inhaltlichenKonzeption und Gestaltung von Business-Events sowie in der Moderation vonVeranstaltungen für unterschiedliche Branchen, vor allem für Fintech undFinanzen. Sie verfügt über einen fundierten Background im Kommunikations- undEventbereich diverser, international tätiger Unternehmen und führtunterschiedliche Formate und Zielgruppen erfolgreich zusammen. Sie initiiert undorganisiert die Veranstaltung gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollegen MaxHunzinger, Geschäftsführer einer etablierten Event-Agentur in Frankfurt.Pressekontakt:Pressekontakt:FDF Conferences GmbHCorinna EgererFriedrichstraße 5260323 Frankfurt am MainTel 069 989 724 757ce@frankfurt-digital-finance.dewww.frankfurt-digital-finance.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139404/4505218OTS: Frankfurt Digital FinanceOriginal-Content von: Frankfurt Digital Finance, übermittelt durch news aktuell