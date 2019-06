BankingCheck & eKomi Award 2019: CHECK24 ist vierfacher Testsieger

München (ots) -- CHECK24: "Bestes Vergleichsportal 2019" und "BesteKundentransparenz 2019"- CHECK24 Anlagekonto als "Bester Geldanlagemarktplatz 2019"ausgezeichnet- Auch Auszeichnung "Bester Vermittler - Kredit - 2019" geht anCHECK24CHECK24 ist vierfacher Testsieger. Zu diesem Ergebnis kommt derBankingCheck & eKomi Award 2019.*) Das Münchener Vergleichsportalkann die Wertungen "Bestes Vergleichsportal 2019", "BesterGeldanlagemarktplatz 2019", "Bester Vermittler - Kredit - 2019" und"Beste Kundentransparenz 2019" für sich entscheiden.Die Tester analysierten vom 1. Januar bis 30. April 2019 insgesamt139.770 Kundenbewertungen. Anschließend kürten sie in 70 Anbieter-und 14 Produktkategorien die Gewinner. Die Kategorie Vergleichsportalgewinnt CHECK24 mit 4,9 von 5,0 Punkten. Ebenfalls mit 4,9 von 5,0Punkten gehen die Wertungen "Bester Geldanlagemarktplatz 2019" und"Bester Vermittler - Kredit - 2019" an CHECK24. Schließlich gewinntdas Münchener Vergleichsportal ebenfalls die Wertung "BesteKundentransparenz 2019".Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im digitalen KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche eine kostenlose Beratungper Telefon und E-Mail. Verbraucher sehen und verwalten Verträge imdigitalen Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungenwissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen.Auch im Bereich Geldanlage setzt CHECK24 auf umfassenden Service:Mit dem CHECK24 Anlagekonto erhalten Kunden Zugang zu attraktivenTages- und Festgeldangeboten aus ganz Europa. Dabei bleiben Kundendank der Ein-Konto-Lösung flexibel. Auf Wunsch wechseln sie zwischenteilnehmenden Angeboten - ganz ohne erneute Kontoeröffnung. ImGeldanlagecenter haben Kunden die volle Kontrolle über ihre Anlagenund verwalten diese komfortabel an einem Ort.Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhaltenbei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Wocheeine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenterhaben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten unddas passende Angebot digital abschließen.*)Quelle: https://www.bankingcheck.de/award-2019Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell