Bankgeschäfte im Netz - Wie sicher ist Online-Banking? (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Hacker, die Anzeigetafeln und Ticketautomaten der Bahn lahmlegen.Internet-Gangster, die sich Passwörter und Login-Daten angeln, umKonten leerzuräumen: Nichts und niemand scheint vor den Kriminellensicher zu sein. Besonders Bankkunden sind jetzt natürlichverunsichert. Sie fragen sich: Wie riskant ist Online-Banking? Dasweiß meine Kollegin Helke Michael.Sprecherin: Die gute Nachricht zuerst: Online-Banking istweiterhin sicher. Allerdings müssen dafür ein paar einfache Regelnbefolgt werden. Denn meistens versuchen die Kriminellen durchsogenanntes Phishing Konten leerzuräumen. Dazu geben sich die Täterals Bank aus, sagt Ralph-Christoph Arnoldt vom Bundesverband derDeutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - kurz BVR.O-Ton 1 (Ralph-Christoph Arnoldt, 28 Sek.): "Als Kunde wird mandann aufgefordert, seine Daten, wie z.B. Kontonummer und PIN, aufeiner nachgeahmten Webseite einzugeben oder zu nennen. So kommen dieKriminellen an Login-Daten und Passwörter und können damit dann imschlimmsten Fall das Konto plündern. Um das zu vermeiden, ist wichtigzu wissen: Ihre Bank fragt Sie niemals nach vertraulichenInformationen, wie Kontodaten oder persönlichen Daten und wird Ihnenauch keine Links zum Online-Banking per E-Mail schicken."Sprecherin: Eine andere Methode ist der Einsatz von Schadsoftware.Über Trojaner werden dann die Login-Daten oder Passwörter einfachabgefangen. Deshalb sollten Virenscanner und Firewall immer auf demneuesten Stand sein.O-Ton 2 (Ralph-Christoph Arnoldt, 20 Sek.): "Außerdem gilt es beieingehenden E-Mails eine gesunde Skepsis zu bewahren: Kunden solltenweder auf dem PC noch auf dem Smartphone Weblinks aus unbekanntenQuellen anklicken und auch keine unbekannten Anhänge öffnen. Denndahinter kann sich immer Schadsoftware verbergen."Sprecherin: Eine andere Masche der Betrüger ist es, Bankkundendazu zu bringen, Testüberweisungen durchzuführen.O-Ton 3 (Ralph-Christoph Arnoldt, 16 Sek.): "Der BVR kann hier füralle Volksbanken Raiffeisenbanken sprechen: Testüberweisungen gibt esnicht. Bankmitarbeiter werden Sie nie auffordern, Geld irgendwohin zuüberweisen oder irgendwelche Programme zu installieren. Als Kundesollte man also immer wachsam sein."Sprecherin: Übrigens: Die sicherste Methode für das Online-Bankingist und bleibt der TANGenerator, der zum Beispiel mit dem neuenSm@rt-TAN photo Leser benutzt wird.O-Ton 4 (Ralph-Christoph Arnoldt, 33 Sek.): "Die Nutzung istdenkbar einfach. Die Girocard wird in den TAN-Generator gesteckt undkurz an den PC-Bildschirm gehalten. Über die optische Schnittstelledes Lesers werden dann die Überweisungsdaten an den TAN-Generatorübertragen und im Display des Lesers angezeigt. So sieht man immergenau, für welche Transaktion die Transaktionsnummer verwendet wird.Man hat so die Möglichkeit, den Auftrag noch einmal genau zu prüfen,bevor er endgültig ausgeführt wird. Mit dieser bequemen Technik sinddie Kunden bei Online-Banking-Geschäften auf der sicheren Seite."Abmoderationsvorschlag:Weitere Informationen rund ums Thema "Sicheres Online-Banking"finden Sie auf der Webseite vom Bundesverband der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken unter www.bvr.de.