Bankers Cobalt: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Für die Aktie Bankers Cobalt stehen per 25.07.2018 0,1 CAD an der Heimatbörse Venture zu Buche. Bankers Cobalt zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Die Aussichten für Bankers Cobalt haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Bankers Cobalt anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Bankers Cobalt-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 63,64, was bedeutet, dass Bankers Cobalt hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Damit erhält Bankers Cobalt eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bankers Cobalt beläuft sich mittlerweile auf 0,38 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,1 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -73,68 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,12 CAD. Somit ist die Aktie mit -16,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bankers Cobalt als "Sell"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bankers Cobalt vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0,1 CAD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".