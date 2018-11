Bankenunion: eine drohende Gefahr für die Finanzstabilität - Deutschlands Kontrolle über die Kreditinstitute steht auf dem Spiel

Berlin (ots) - Am 27. November 2018 findet vor demBundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Mündliche Verhandlung zurBankenunion statt.Die Klägergruppe Europolis hat seit 2014 in zahlreichenSchriftsätzen auf die Verfassungswidrigkeit der Übertragung dergesamten Bankenaufsicht und Bankenabwicklung auf die EuropäischeUnion hingewiesen. Gleichzeitig hat sie die unterlassene Anwendungder im Rahmen der Bankenunion geschaffenen Rechtsregeln, fürGriechenland und Italien, moniert.Angesichts der Gefahren, die von der Bankenunion, ausgehen,verwundert das bisherige Schweigen des Bundestages. Er hat sogardarauf verzichtet, sich am Verfahren in Karlsruhe zu beteiligen."Dabei geht es um nichts geringeres als die deutsche Haftung fürnichtdeutsche Banken", erklärt der Verfahrensbevollmächtigte Prof.Markus C. Kerber. "Herrschaft und Haftung werden entkoppelt und damitgeradezu ein Einfallstor dafür geschaffen, das der deutsche Sparerüber die Vergemeinschaftung der Abwicklungsfinanzierung fürnotleidende Banken vor allem in Südeuropa zahlen muss."Die mündliche Verhandlung fällt in eine Zeit weitreichenderVorschläge der französischen Regierung und der EU-Kommission zur"Vollendung" der Bankenunion und "Vertiefung" der Währungsunion."Noch nie war die Souveränität Deutschlands so bedroht. Noch nieschlief der Bundestag so tief", bemerkt Kerber.Pressekontakt:Dr. Adrian Klein, legal officerE-Mail: sek3@officemck.de,Tel.: 0049-(0)30 84314136Original-Content von: Europolis, übermittelt durch news aktuell