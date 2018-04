Stuttgart (ots) - Das erste Quartal ist um und es wird Zeit, den Bankenbesondere Aufmerksamkeit zu schenken, die im Test "Beste Bank vor Ort" im erstenQuartal herausragende Ergebnisse erzielt haben.Dazu werden wir ab diesem Jahr jeweils zum Ende eines jeden Quartals die sog."Bestenliste" veröffentlichen.Details zu unserem Verbrauchertest nach dem aktuellen DIN-Standard Auch indiesem Jahr sind unsere Profitester der Gesellschaft für Qualitätsprüfungbereits seit einigen Monaten wieder in den Städten in Deutschland unterwegs, umdie Beratungsqualität von Filialbanken für Privatkunden unter die Lupe zunehmen. Im Testfall und bei der operativen Durchführung ist es der Gesellschaftfür Qualitätsprüfung sehr wichtig, auf höchste Qualität und Kontinuität zusetzen.Als einziger Bankentest in Deutschland orientiert sich die Gesellschaft fürQualitätsprüfung mbH an den neuen Standards für die Finanzberatung privaterVerbraucher. Zurzeit ist dies noch die sogenannte DIN SPEC 77222 und in Kürzedie DIN 77230.Dieser DIN-Standard ist für alle Finanzdienstleister von großer Bedeutung, dieeinen hohen Anspruch an sich selbst haben und sich als Qualitätsführerverstehen. Für diese Banken und Sparkassen ist das eher ein Mindeststandard, denzu erfüllen, eine Selbstverständlichkeit darstellt. Gerade vor dem Hintergrund,dass die Kernbotschaft "Absicherung vor Vorsorge" aktuell nahezu in jederFilialbank bzw. Regionalbank die Grundlage der eigenen Beratungsphilosophiedarstellt, stellt das Testszenario immer weniger Banken vor großeHerausforderungen.ABER es ist weiterhin eine großartige Leistung und spricht für eine exzellenteBeratungsqualität, wenn es im Test gelingt, eine Note zu erzielen, die derBewertung "sehr gut" zuzuordnen ist.Deshalb freut es uns sehr, dass wir im ersten Quartal 19 Sieger-Institutehervorheben können, die eine Endnote von 1,5 oder besser erreicht haben.Weitere Infos und Details finden Sie auch jederzeit online auf unserer Homepage:http://gepruefte-beratungsqualitaet.de/bankentest-beste-bank/Über die Gesellschaft für Qualitätsprüfung:Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung ist eine Gesellschaft, die sichausschließlich mit der fundierten Qualitätsprüfung auf Basis von anerkanntenQualitätsstandards und Normen beschäftigt. Vor diesem Hintergrund gibt es dreiThemenbereiche, für die wir ein ganzheitliches und nachhaltigesQualitätsmanagement im Bereich "Finanzen" anbieten: Vergleichs- undVerbrauchertests auf Basis der DIN SPEC 77222 (künftig: DIN 77230),Prozess-Zertifizierungen für alle relevanten Bedarfsfelder und Kundengruppen unddie Mitwirkung bei der Konzeption von Qualitätscockpits beiFinanzdienstleistern.Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHPressestelleEberhardstrasse 5170173 StuttgartTelefon 0711 - 553 249 90E-Mail: info@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.dewww.gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuell