Bankensektor: Keine Angst vor dem Brexit! (Deutsche Bank, Commerzbank, pbb, Aareal Bank)

Ende Juni wurden die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank infolge des Brexit-Referendums noch an das Ende des DAX durchgereicht. Doch ein halbes Jahr später gibt der deutsche Bankenverband Entwarnung – obwohl nun ein harter Brexit immer wahrscheinlicher wird.

Banken verlagern ihre Geschäfte

„Das Kundengeschäft unserer Institute wird durch den Brexit nicht beeinflusst“, kommentierte der Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer in Reaktion auf die Äußerungen der britischen Premierministerin Theresa May. Als Grund für die Gelassenheit nannte Kemmer folgende Entwicklung: „Deutsche Banken werden in den nächsten beiden Jahren Geschäft nach Deutschland verlagern, dies ist schon heute aufsichtlich und organisatorisch relativ einfach.“

Es ist also „aufsichtlich“. Nun ja. Dies bedeutet aber nicht, dass die deutsche Bankenszene alle ihre Brücken in das Vereinigte Königreich abreißen wird. Dies wäre auch nicht zu empfehlen, da London auf absehbare Zeit einer der weltweit führenden Finanzplätze bleiben wird – trotz Brexit. Zu einer ähnlichen Einschätzung war erst kürzlich Marcus Schenck, Finanzvorstand der Deutschen Bank, gelangt.

Gift für Investitionen

Der Bankenverband geht allerdings von indirekten Folgekosten des Brexit aus. Großbritannien ist ein wichtiger Handelspartner vieler deutscher Unternehmen. Die Geschäfte werden entweder unter den veränderten Beziehungen leiden oder sich zumindest verkomplizieren. Die deutschen Banken spüren diese Konsequenzen vermutlich durch ein vermindertes Transaktionsvolumen, das sich aber nur geringfügig auf Wachstum und die Beschäftigungslage auswirken wird. Nach Einschätzung von Kemmer wird stattdessen die britische Wirtschaft wesentlich stärker in Mitleidenschaft gezogen. Denn die Unsicherheit über die neuen Spielregeln werden vermutlich noch mehrere Jahre andauern. Und eine unsichere Lage ist Gift für Investitionen.

