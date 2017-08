Bonn (ots) - Filial- oder Direktbank, vom einfachen Girokonto bishin zur Geldanlage - Bankkunden können auf der Suche nach dergeeigneten Bank aus einem breiten Angebot wählen. Und gerade in deraktuellen Niedrigzinsphase scheinen sich die Anforderungen an dieklassische Hausbank deutlich zu ändern. Denn wie eine aktuellenorisbank-Umfrage zeigt, legen immer mehr Deutsche bei der Wahl ihresFinanzinstituts vor allem auf ein Kriterium Wert: kostenfreienService - und das jederzeit an jedem Ort. Über 60 Prozent derBefragten sagen deutlich "Nein" zu Gebühren für das Geldabheben. Kaumweniger Verbraucher, nämlich mehr als jeder Zweite (56,5 Prozent),machen das Angebot des gebührenfreien Girokontos zum entscheidendenKriterium bei der Wahl ihrer Hausbank.Flexibles Banking wichtiger als BeratungKostenlos und das bitte flexibel zu jeder Zeit und an jedem Ort:Neben der Gebührenfreiheit ist vor allem die Verfügbarkeit derklassischen Bankdienstleistungen immer und überall für die Deutschenwichtig. So schätzt beispielsweise mehr als jeder Dritte ein breitesNetz an Geldautomaten sowie gute Online-Services. IndividuelleAngebote und die persönliche Beratung durch Experten finden hingegenjeweils nur rund 12 Prozent der Befragten wichtig. Auch auf einebreite Produktpalette legen lediglich 3,3 Prozent Wert."Kunden wünschen sich heute eine Bank, die ihnen kostengünstiggenau dann ihre Bankgeschäfte ermöglicht, wenn sie es brauchen. KeineKontoführungsgebühren, überzeugende Online-Services und zugleich einegute Erreichbarkeit - idealerweise rund um die Uhr und wo immer mangerade ist - sind für den Kunden heutzutage besondersausschlaggebend. Für viele Kunden sind diese Kriterien offenbardeutlich wichtiger als zum Beispiel ein möglichst umfangreichesProduktangebot über die wesentlichen Leistungen hinaus", betontThomas große Darrelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung dernorisbank. "Viele Kunden wollen ihre Bankgeschäfte einfach, direktund bequem erledigen - wann und wo immer sie wollen."Über die UmfrageDie norisbank hat zusammen mit dem MarktforschungsinstitutInnofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativnach Alter und Geschlecht befragt. Die Online-Befragung wurde im Mai2017 durchgeführt.Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.dePressekontakt der norisbank:Christian JacobsKommunikation & PresseReuterstraße 122, 53129 BonnTel.: +49 (0228)280 45-190E-Mail: christian-a.jacobs@norisbank.deKonrad LangeKlenk & Hoursch AGSchopenstehl 2020095 HamburgTel.: +49 (040)3020881-07E-Mail: konrad.lange@klenkhoursch.deOriginal-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuell