Bankencheck der Verbraucherzentrale NRW zu Baufinanzierungsdarlehen: Hohe Gebühren bei Scheidung

Düsseldorf (ots) - Wenn ein Ehepaar, das eine gemeinsame Immobiliebesitzt, sich scheiden lässt, müssen häufig die Finanzierungsverträgegeändert werden. In der Praxis sind drei gängige Varianten zubeobachten:- Ein Ex-Partner übernimmt das gemeinsame Eigenheim, und derbisherige Mitschuldner steigt aus dem Vertrag aus. Das wird imBankenjargon als "Haftungsentlassung eines Schuldners"bezeichnet.- Das Eigenheim hat bislang einer der beiden ehemaligen Partnerallein finanziert. Künftig soll es der andere übernehmen. Dafürmuss die Bank den Darlehensvertrag auf den neuen Schuldnerumschreiben.- Das Eigenheim wird verkauft, aber einer der Kreditnehmer erwirbtdirekt im Anschluss eine neue Immobilie. Soll dabei derbisherige Kreditvertrag weitergeführt werden, ist eine Änderungdes Beleihungsobjektes erforderlich, weil die Grundschuldenausgetauscht werden müssen.In einer Stichprobe wollte die Verbraucherzentrale NRW von zwölfBanken wissen, welche Gebühren sie in diesen drei Fällen kassieren.Ärgerlich jedoch: Einige Anbieter mochten offenbar ihre Entgeltenicht veröffentlicht lesen. Komplett mauerte in der Umfrage die DZHyp, die als bundesweit tätiger Immobilienfinanzierer derGenossenschaftsbanken ihre Darlehen vor allem von Volks- undRaiffeisenbanken vermitteln lässt.Postbank und Dortmunder Volksbank wiederum blieben im Nebel: Der"Arbeitsaufwand" bestimme die Höhe der Gebühr. Als Richtschnursollten Kunden des Dortmunder Institutes dabei mit "mindestens 100Euro" rechnen.Aber auch die auskunftsfreudigen Banken sorgten für Erstaunen: Nurin einem Fall gab`s eine der drei abgefragten Leistungen für unter100 Euro. Nach oben konnten die Kassiergelüste oft nur mitvierstelligen Beträgen befriedigt werden. Spannen, die einePreispolitik nach Gutsherrenart vermuten lassen.Ein Beispiel dafür war die "Haftungsentlassung eines Schuldners"bei der Sparkasse Rheine. Wer noch hohe Restschulden auf dem Darlehenhatte, konnte hier in eine fiese Gebührenfalle tappen. Es wurdennämlich 0,5 Prozent der Kreditsumme, mindestens jedoch 150 Eurofällig. Das ergibt bei einem Darlehensstand von 250.000 Euro eineGebühr von horrenden 1250 Euro.Die Sparkasse Köln-Bonn verlangte für die Entlassung mindestens400 Euro, Santander wiederum 500 Euro. Noch am günstigsten waren DKB,ING und Sparda West, die unisono 250 Euro für die Leistung aufriefen.Oft doppelt und dreifach teurer wurde es beim Gros der Institute,wenn das Darlehen komplett auf einen anderen Schuldner umgeschriebenwerden sollte. Den günstigsten Fixpreis bot die PSD Westfalen-Lippemit 700 Euro. Sparda West, Santander, ING, DKB und Commerzbankfolgten mit 750 Euro. Die Sparkasse Köln-Bonn hantierte mit einen"Mindestpreis" von 560 Euro.Ihre Gebührenfalle bei der Haftungsentlassung hatte die SparkasseRheine auch bei der Umschreibung aktiviert. Die 0,5 Prozent konntenso auch hier bei höheren Darlehenssummen zu einer vierstelligenEuro-Explosion führen.Bei so viel Chuzpe überrascht es doch, dass ausgerechnet dieRheiner den Austausch des Beleihungsobjektes gratis ausführten - alseinziges Institut des Testfeldes. Das Gros lag hier wieder mal beirund 750 Euro. Unrühmliche Spitzenreiter waren Santander (1000 Euro)und Commerzbank (1200).Solche willkürlich wirkenden Entgelte legen es nahe, vor demAbschluss einer Baufinanzierung nicht nur die die Höhe der Zinsen,sondern auch die Gebühren für Änderungen am Darlehensvertrag zuvergleichen. Wenn Banken, wie im Check der Verbrauchzentrale, dieSätze für solche Sonderleistungen im Preisverzeichnis verschweigen,hilft nur gezieltes Nachfragen. Bieten zwei Institute identischeZinskonditionen, sollte der Kreditgeber den Vorzug erhalten, der beieiner späteren Änderung des Darlehensvertrags weniger zulangt.