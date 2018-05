Bankencheck 3.0. Der Fair Finance Guide vergleicht zum dritten Mal Nachhaltigkeitsrichtlinien deutscher Geldhäuser

Bonn/Berlin (ots) -- Sparkasse KölnBonn mit 0 Punkten abgeschlagener Tabellenletzter- GLS Bank weiterhin an der Spitze- EthikBank bester Einsteiger- Die Branche zeigt sich insgesamt leicht verbessert- Deutliche Bewertungsunterschiede im Vergleich zuNachhaltigkeitsratingagenturenGut 18 Monate nach der zweiten Überprüfung der sozialen undökologischen Richtlinien deutscher Banken hat der Fair Finance GuideDeutschland heute seine dritte Untersuchung veröffentlicht.Analysiert und verglichen wurden die Richtlinien der Banken an Handvon 250 Einzelkriterien zu 13 sozial-ökologischen Themen auf einerPerformance-Skala zwischen 0 % und 100 %. Im Vergleich zu denvorherigen Untersuchungen im März 2016 (8) bzw. im November 2016 (10)wurde die Zahl der untersuchten Banken jetzt auf 13 erweitert.Das zentrale Ergebnis: Die Nachhaltigkeitsrichtlinien von sechsBanken haben sich im Vergleich zur Voruntersuchung und als Folge desDialogs mit dem Fair Finance Guide Deutschland qualitativ verbessert.Dennoch gibt es aus Sicht der Nichtregierungsorganisationen, diehinter dem Fair Finance Guide stehen, weiterhin inakzeptableDefizite.Überraschend schlecht schneiden zwei der drei neu untersuchtenBanken ab: Die Sparkasse KölnBonn mit der denkbar schlechtestenPerformance (0 % von 100%) sowie die Bayern LB auf dem vorletztenPlatz (28 % von 100%)."Die Sparkasse KölnBonn lässt ihre KundInnen komplett darüber imUnklaren, ob die Verwendung der etwa 20 Mrd. Euro Einlagen annachhaltige Kriterien gebunden ist", beklagt Antje Schneeweiß vonSÜDWIND.Seit dem Jahr 2018 sind Banken ab einer gewissen Größenordnungerstmalig für das Geschäftsjahr 2017 verpflichtet, übernicht-finanzielle Belange zu berichten (CSR-Berichtspflicht). Zudiesen gehören fünf verpflichtende Themen: Umwelt-,ArbeitnehmerInnen- und Sozialbelange sowie die Achtung derMenschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung."Die untersuchten Banken kommen zwar ihrer Berichtspflicht zurunternehmerischen Sozialverantwortung nach, doch fördert diesesVerfahren nicht die Transparenz in Bezug auf soziale und ökologischeAspekte des Kerngeschäftes der Banken", beklagt Thomas Küchenmeister,geschäftsführender Vorstand der Nichtregierungsorganisation FacingFinance, die den Fair Finance Guide Deutschland koordiniert.Küchenmeister verweist darauf, dass z.B. die Unternehmen der DZBANK-Gruppe Menschenrechtsaspekten bei den direktenGeschäftstätigkeiten nur eine untergeordnete Rolle zuschreiben.Ein weiteres Ergebnis: Der Fair Finance Guide Deutschlandunterscheidet sich im Vergleich zu Nachhaltigkeitsratingagenturen undihren Bewertungen deutlich. "Im Vergleich zuNachhaltigkeitsratingagenturen erweist sich der Fair Finance Guideals kritischer und verfolgt zudem eine komplett transparenteMethodik, wohingegen die Nachhaltigkeitsratingagenturen jede MengeInformationen in eine Blackbox kippen, eine Zahl darunterschreibenund diese dann für viel Geld an ihre KundInnen - zu denen auch vieleBanken gehören - verkaufen", kritisiert Thomas Küchenmeister.Zu den positiven Ergebnissen trägt wesentlich derTOP-Neueinsteiger EthikBank bei, der aus dem Stand mit einerPerformance von 94 % von möglichen 100 % auf Platz 2 landet."Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher wollen wissen, obihre Bank soziale und ökologische Richtlinien berücksichtigt. DieVerbraucherzentrale Bremen kooperiert daher mit dem Fair FinanceGuide und hat die EthikBank unter die Lupe genommen. Die Tochter derVolksbank Eisenberg ist zwar nur eine kleine Anbieterin, konnte sichaber mit ihrer Nachhaltigkeitsausrichtung auf Anhieb in derSpitzengruppe platzieren", kommentiert Dr. Annabel Oelmann,Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen.Die katholische Pax-Bank, die bei der ersten Untersuchung noch dieschlechteste Bewertung erhielt, macht erneut einen großen Sprung (55% auf 66 %) und landet auf Platz 5, deutlich vor der Commerzbank (39%), der leicht verbesserten Deutschen Bank (33 %) und derstagnierenden DZ Bank (32 %). "Die klare Verbesserung des Ratings derPax Bank rührt wesentlich von der gewachsenen Dialogbereitschaft desInstituts, welche sich als entscheidende Grundlage für dieEntwicklung der Investitions- und Anlageleitlinien der Pax Bankerwiesen hat", sagt Mario Dziamski, Gründer der VerbraucherinitiativeRank a Brand e.V.. Auch die evangelische KD-Bank zeigt sich deutlichverbessert."Unsere Transparenzinitiative scheint zu wirken, denn imDurchschnitt erhöht sich der qualitative Standard der ESG-Kriteriender untersuchten Banken langsam aber stetig" resümiert Sarah Guhr,Projektleitern des Fair Finance Guide Deutschland. So hat sich derDurchschnittswert der acht seit Beginn bewerteten Banken trotzmittlerweile gestiegener Anforderungen von 42 % auf 58 % erhöht. Diekonventionellen Banken verbesserten sich seit März 2016 insgesamt von23 % auf 28 %."Der Fair Finance Guide konnte besonders in den BereichenArbeitsrecht (von 36 % auf 43 %), bei der fossilen Energieerzeugung(von 21 % auf 28 %) sowie dem Thema Bergbau (von 21 % auf 26 %)Verbesserungen feststellen", unterstreicht Sarah Guhr. DieseEntwicklung sei z.B. den vermehrten Ausschlüssen vonKohlekraftwerksbetreibern bzw. von Kohlebergbau und umweltschädlichenEnergiegewinnungsmethoden wie Fracking bzw. Öl- oder Teersande (tarsands) zuzuschreiben, so Sarah Guhr.Facing Finance und die Kooperationspartner im Fair Finance Guidewerden ihre Zusammenarbeit fortsetzen und ausweiten. Zudem istvorgesehen, anhand von öffentlich zugänglichen Fallstudienkontinuierlich zu prüfen, ob Banken tatsächlich ihre ESG-Richtlinieneinhalten.Ziel des Fair Finance Guide Deutschland bleibt es, fürBankkundInnen mehr Transparenz und Vergleichbarkeit in Bezug auf diesoziale und ökologische Bilanz deutscher Banken herzustellen undihnen die Möglichkeit zu geben, die Nachhaltigkeit derGeschäftsmodelle besser beurteilen zu können. Dafür steht das anhandvon 250 Kriterien detailliert recherchierte, unabhängige und freizugängliche ESG-Bewertungsportal zur Verfügung:www.fairfinanceguide.deDer Fair Finance Guide Deutschland ist Teil des Netzwerkes FairFinance Guide International (www.fairfinanceguide.org), gegründet vonOxfam Novib. Der FFG International umfasst weltweit derzeit neunLänder und vereint über 40 Menschenrechtsorganisationen,Gewerkschaften, Umweltgruppen und Verbraucherorganisationen.Fair Finance Guide Deutschland wird von der schwedischenEntwicklungsbehörde Sida und der Stiftung Umwelt und EntwicklungNordrhein-Westfalen finanziert. Die dem Projekt zugrunde liegende,umfassende Methodik wurde mit Unterstützung der niederländischenAgentur Profundo (www.profundo.nl) entwickelt.Hintergundinformationen: http://ots.de/MS4V2wPressekontakt:Thomas KüchenmeisterFACING FINANCE0175-4964082kuechenmeister@facing-finance.orgOriginal-Content von: SÜDWIND e.V., übermittelt durch news aktuell