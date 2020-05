Bankenaufseher: Wachsam sein wegen steigender Kreditausfälle

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aufseher mahnen Deutschlands Banken, bereits die Zeit nach der Corona-Krise zu planen.



"Die Banken sind aktuell stabil, es sind hohe Puffer für Kreditvergabe und gegebenenfalls auch Kreditausfälle vorhanden und nutzbar", führte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling bei einer Konferenz am Dienstag aus, die wegen der Corona-Pandemie per Video abgehalten wurden. "Aber wir müssen wachsam bleiben." Kreditausfälle in Branchen, die von der Krise besonders betroffen sind, seien wahrscheinlich.

"Auch wenn die Kreditvergabe aktuell schnell und effizient laufen muss, ist für uns als Aufsicht klar: Das Vorsichtsprinzip bei der Kreditvergabe muss weiterhin gelten", mahnte Wuermeling. "Blinde Kreditvergabe heute würde zu einer Flut von faulen Krediten morgen führen. Wir sollten heute keine "Altlasten" schaffen, die uns alle womöglich weit in die Zukunft belasten."

Yves Mersch, Vize-Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), warnte angesichts der gewaltigen Summen, die Staaten und Zentralbanken zur Verfügung stellen: "Wir sollten aufpassen, dass wir nicht in eine Zombiewirtschaft hineinwachsen."

Dass Banken reihenweise umfallen werden wie in den Jahren 2008/2009, befürchten die Fachleute nicht. "Ganz anders als in der Finanzkrise sind die Banken und die Finanzmärkte dieses Mal nicht der Ausgangspunkt der Krise", bekräftigte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. "Sie helfen, die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen und Haushalte abzufedern, indem sie Kredite vergeben. Insofern können die Banken ein wichtiger Teil der Krisenlösung sein."/ben/DP/mis