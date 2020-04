Bankenarbeitgeber und Gewerkschaften: Halten Bankdienste aufrecht

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Bankenarbeitgeber und Gewerkschaften haben in der Corona-Krise betont, wichtige Bankdienste aufrechtzuerhalten und zugleich die Beschäftigten zu schützen.



Europäische Arbeitgeber und Gewerkschaften unterstrichen in einer gemeinsamen Erklärung, alle kritischen Services für Bürger und Wirtschaft anzubieten, sofern dies innerhalb der Vorgaben von Behörden möglich sei. Dazu zählten die Bargeldversorgung, der Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäfte sowie das Bearbeiten von Kreditanträgen bei Corona-Hilfen für Unternehmen. Die Bundesbank hatte bereits erklärt, dass die Bargeldversorgung der Bevölkerung auch in der Coronavirus-Krise gesichert sei.

Bankkunden bitte man um Verständnis, wenn sie gebeten seien, persönliche Besuche in Filialen, Agenturen und Büros zu beschränken, erklärte der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes am Mittwoch in Berlin. Die Unternehmen hätten wiederum dafür gesorgt, dass die große Mehrheit der Beschäftigten extern arbeite, um sich vor dem Coronavirus zu schützen und die Ausbreitung zu verhindern. Alle Beschäftigten, gerade mit Kundenkontakt, würden im Job geschützt.

"Die europäischen Sozialpartner im Finanzdienstleistungssektor setzen sich weiter dafür ein, Unternehmen und die Mitarbeiter in ihrer Branche zu schützen und Europas Bürger und Wirtschaft in dieser außergewöhnlichen Krisenzeit nach besten Kräften zu unterstützen", heißt es in der Erklärung von europäischen Banken-, Sparkassen- und Versicherungsverbänden sowie der internationalen Gewerkschaft UNI./als/DP/nas