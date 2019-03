Banken verpflichten sich Klimaauswirkungen ihrer Kredit- und Investmentportfolios offenzulegen / 27 Mitglieder der Global Alliance for Banking on Values beteiligen sich an Transparenz-Initiative

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt am Main / Zeist (ots) - Transparenz ist wesentlich, umnachhaltiges Handeln sichtbar zu machen. Banken wie die Triodos Bank,Europas führende Nachhaltigkeitsbank, legen deshalb offen, worin siedas Geld ihrer Kunden*innen investieren. 27 Mitglieder der GlobalAlliance for Banking on Values (GABV) - darunter aus Deutschland dieGLS Bank, die Triodos Bank und die UmweltBank - haben sich jetztverpflichtet einen weiteren Schritt zu gehen und innerhalb dernächsten drei Jahre den CO2-Fußabdruck ihre Kreditvergabe undInvestments zu messen und zu veröffentlichen.Das Klimaschutzversprechen ("Climate Change Commitment" oder auch"3C initiative") der 27 Finanzinstitutionen steht im Einklang mit denZielen des Pariser Klimaabkommens und legt den Fokus auf den bislangwenig transparenten Bereich der Auswirkungen von Bankaktivitäten aufdas Weltklima."Wertebasierte Banken und Finanzinstitute aus der ganzen Welthaben sich zusammengetan, um zu zeigen, wie Investments undKlimaschutz zusammenhängen. Das Klimaschutzversprechen ist einüberzeugendes, praktisches Beispiel für Maßnahmen, die dieKreditwirtschaft ergreifen kann, um einen konkreten Beitrag zurBewältigung der Klimakrise zu leisten. Durch die Bewertung undOffenlegung ihrer Treibhausgasemissionen können Banken ihreEmissionen nicht nur messen - sie können darüber hinaus finanzielleEntscheidungen treffen, die künftige negative Auswirkungenverhindern", sagt Peter Blom, GABV-Vorsitzender und CEO der TriodosBank.Zur Berechnung der Treibhausgasemissionen planen dieGABV-Mitglieder eine von einer Gruppe niederländischer Bankenentwickelte Messmethode zu verwenden, die auf der Platform for CarbonAccounting Financials (PCAF) einsehbar ist. Die von der PCAFentwickelte Methode deckt für Banken relevante Anlageklassen ab, wieetwa das börsennotierte Eigenkapital, Kreditvergabe, Hypotheken,gewerbliche Immobilien und Unternehmensschulden.Die Triodos Bank war an der Entwicklung dieser Methode beteiligtund wird bereits im Geschäftsbericht für 2018 erstmals Ergebnissedazu veröffentlichen. Die Methode ist frei verfügbar und kann auchvon anderen Banken genutzt werden.Die Initiative ist Teil des größeren Engagements der GABV, einenpositiven Wandel in der Finanzindustrie in dringenden Sozial- undUmweltfragen herbeizuführen. Die 27 GABV-Mitglieder wollen dengesamten Bankensektor beeinflussen, indem sie zeigen, dass Bankenihre Treibhausgasemissionen bewerten und darüber berichten können.Außerdem wollen sie ihren Stakeholdern offenlegen, welchen Beitragsie leisten, um den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen.Über das KlimaschutzversprechenDie GABV-Mitglieder sind Vorreiter für verantwortungsbewusstesBanking, die täglich beweisen, dass positive Auswirkungen auf Umweltund Mensch im Mittelpunkt des Bankgeschäfts stehen können. Der Kampfgegen den Klimawandel einhergehend mit der Dekarbonisierung derWeltwirtschaft ist heute dringender denn je. Deshalb haben sich die27 Institute dem Klimaschutzversprechen der GABV verpflichtet. Siewerden die Klimaauswirkungen ihres Kredit- und Investitionsportfoliosin den kommenden drei Jahren bewerten und offenlegen. Neben derwegweisenden Wirkung auf den gesamten Finanzsektor stellen sie damitauch sicher, dass die Klimaauswirkungen ihrer Kredite undInvestitionen mit dem Pariser Abkommen übereinstimmen.Die Liste der teilnehmenden Banken und Kreditgenossenschaften, diesich in der Anfangsphase auf das Klimaschutzziel geeinigt haben,umfasst:1. Alternative Bank Schweiz (Schweiz)2. Amalgamated Bank (USA)3. Banca Etica (Italien)4. BancoSol (Bolivien)5. Beneficial State Bank (USA)6. BRAC Bank (Bangladesch)7. Cooperative Abaco (Peru)8. Cooperative Bank of Karditsa Coop. L.L. (Griechenland)9. Credit Cooperatif (Frankreich)10. Ecology Building Society (Großbritannien)11. Ekobanken (Sweden)12. ESAF Small Finance Bank (Indien)13. GLS Bank (Germany)14. LAPO Microfinance Bank Limited (Nigeria)15. MagNet (Ungarn)16. Merkur (Dänemark)17. Missoula Federal Credit Union (USA)18. NMB Bank (Nepal)19. Opportunity Bank Serbia (Serbien)20. Sunrise Banks (USA)21. Triodos Bank (Europa)22. Vancity (Kanada)23. Verity Credit Union (USA)24. Vision Banco (Paraguay)25. VSECU (USA)26. UmweltBank (Germany)27. XacBank (Mongolei)Über die Global Alliance for Banking on ValuesDie Global Alliance for Banking on Values (GABV) ist ein ist einNetzwerk von führenden Banken aus der ganzen Welt, die sich für einenpositiven Wandel im Bankensektor einsetzen. Die GABV wurde vor zehnJahren gegründet und hat sich seitdem aus einem kleinen Netzwerkbestehend aus neun nachhaltigen Banken zu einer Allianz mit 55Mitgliedern entwickelt. Das verwaltete Vermögen aller Mitgliederbeträgt heute rund 160 Milliarden Dollar, etwa 60.000Mitarbeiter*innen arbeiten für die GABV-Institute.Weitere Informationen zur Triodos BankDie Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führendeNachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile 698.000Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bankausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert,die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommenbeispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau,Bildung, Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank,Triodos Investment Management und Triodos Private Banking weisengemeinsam ein Geschäftsvolumen von 15,1 Milliarden Euro aus. DieTriodos Bank beschäftigt über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin sechs Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien,Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich.2016 wurde die Triodos Bank vom Handelsblatt als "BesteGeschäftskundenbank" ausgezeichnet. 2017 wurde sie von ihren Kundenauf dem Portal BankingCheck.de zur "Besten Direktbank" und 2018 zum3. Mal in Folge zur "Besten nachhaltigen Bank" gewählt.Pressekontakt:Florian KossLeiter Kommunikation & MarketingTel: +49 (0)69 7171 9183Triodos Bank N.V. DeutschlandEmail: presse@triodos.deMainzer Landstr. 21160326 Frankfurt am MainOriginal-Content von: Triodos Bank, übermittelt durch news aktuell