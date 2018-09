Banken und Fintechs: Verschmelzen statt Verdrängen / Zwei von drei Kreditinstituten kooperieren, 30 Prozent planen eigenes Start-up

Hamburg (ots) - Die Grenzen zwischen klassischen Banken undFintechs verschwimmen. Das liegt an einer klaren Strategie, die dieMehrheit der Kreditinstitute verfolgt. 64 Prozent der Banken arbeitenin irgendeiner Form mit einem Fintech zusammen. Mehr als jedes vierteInstitut hat ein eigenes Start-up gegründet, 30 Prozent planen eineFintech-Einheit. Ziel der etablierten Banken ist, disruptiveVerdrängungseffekte zu vermeiden. Zudem wollen sie Probleme mit derrückständigen eigenen IT durch das Auslagern von Aufgaben lösen. Dassind Ergebnisse der Studie "Branchenkompass Banking 2018" von SopraSteria Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.Viele Banken haben ihre Einstellung gegenüber Start-ups aus demFinanzsektor in den vergangen zwei Jahren verändert. 2016 sah knappein Viertel der Bankentscheider einen Vorteil darin, Fintechs zukaufen oder ihre Lösungen zu integrieren. 2018 arbeitet die Mehrheitmit einem oder mehreren Fintechs zusammen (30 Prozent), istfinanziell beteiligt (21 Prozent) oder hat selbst ein Start-upgegründet (28 Prozent). "Der technologische Aufholdruck ist groß. DieBanken haben einsehen müssen, dass es zu lange dauert, bis die eigeneIT und digitale Innovationen soweit sind, bis sie mitFintech-Architekturen mithalten können. Deswegen ist eine logischeFolge, dass die Branche von Konfrontation auf Kooperationumgeschwenkt ist", sagt Matthias Frerichs, Leiter Digital Bankingvon Sopra Steria Consulting.Fintechs entwickeln gezielt für BankenUmgekehrt sind Fintechs aufgrund der oftmals fehlenden Banklizenzin vielen Fällen auf die Zusammenarbeit mit etablierten Bankenangewiesen - was für beide Seiten Vorteile haben kann. 42 Prozent derBankentscheider erwarten durch die mit Hilfe von Fintechsvorangetriebene Modernisierung an der Kundenschnittstelle eineStärkung des eigenen Geschäfts. Einige Fintechs stellen hierfürgezielt ergänzende Technologien und Services für Banken bereit.IDNow, das Personenidentifikationen und Vertragsunterschriften perVideochat anbietet, liefert zum Beispiel mit seinem Angebot einenBaustein in der Wertschöpfungskette der Banken.Andere Fintech-Unternehmen spezialisieren sich auf Hilfestellungfür Banken in puncto Effizienz. Sie verkaufen zusätzlicheDienstleistungen, deren Entwicklung durch die Banken aufgrund derkomplexen Unternehmensstrukturen langwierig und aufwendig wäre. DerAnbieter Gini bietet beispielsweise durch seine Services zusätzlicheGeschäftsprozesse. Das Start-up extrahiert Daten aus Fotos und Scans.Dadurch können Bankkunden eine im Voraus ausgefüllteÜberweisungsmaske im Online Banking verwenden. 47 Prozent derbefragten Bankentscheider sehen in der Effizienzsteigerung beiProzessen und im Backoffice das größte Potenzial einer Zusammenarbeitmit Fintechs.Gemeinsam gegen GAFA und BATDie Coopetition-Strategie bei Banken und Fintechs kommt nicht vonungefähr. Beide Seiten wollen verhindern, dass ihnen dieTech-Unternehmen aus den USA und aus Fernost Geschäft streitigmachen. Mehr als jeder dritte Bankmanager sieht diese Plattformen alsKonkurrenz durch ihre wachsende Kundenmacht. Mit Baidu, Alibaba undTencent (BAT) wollen zudem drei Internetfirmen aus China denBankenmarkt in Deutschland und Europa aufrollen.Konkurrenten beim KundenzugangBei aller Zusammenarbeit: Banken und Fintechs bleibengrundsätzlich Wettbewerber, wenn es um den Kontakt zum Kunden geht.Start-ups, die durch kundenzentrierte, preisgünstige Lösungen indirekte Konkurrenz zu etablierten Kreditinstituten treten, suchenhäufig Partner aus dem klassischen Banking, die dann lediglich alsreiner Infrastrukturanbieter fungieren. Ein Beispiel dafür sindPeer-to-Peer-Kreditvergabeplattformen, die Kredite zwischenPrivatpersonen vermitteln und Banken nur noch als Abwicklerbenötigen. Hier verlieren die klassischen Finanzinstitute denKundenzugang. Auxmoney behauptet sich erfolgreich mit diesemGeschäftsmodell. Aber auch Paypal reduziert die Bank auf eine Rolleals reiner Abwickler."Banken sind gefordert, Ausrichtung und Geschäftsmodell zuschärfen. Die Beteiligungen an mehreren kleinen statt großen Fintechssowie Neugründungen eigener Start-ups wie im Juni die Code Factoryder DKB Bank deuten darauf hin, dass viele Banken auf einVerschmelzen setzen, um sich langfristig als Tech-Bank oderInternetplattform mit Banklizenz aufzustellen", sagt MatthiasFrerichs von Sopra Steria Consulting.Über die Studie:Im Frühjahr 2018 führte das Marktforschungsinstitut Research Nowim Auftrag von Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z-Institut eineBefragung von 109 Fach- und Führungskräften von Banken mitBilanzsummen über 500 Millionen Euro durch. Als Befragungsmethodewurde CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) eingesetzt. 