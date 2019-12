Banken schöpfen Potenzial von PSD2 bei weitem noch nicht aus - Technologiekonzerne zunehmend als Bedrohung wahrgenommen (FOTO)

München (ots) -- Große Mehrheit der Finanzdienstleister sieht Richtlinie nach wievor als Chance (81 Prozent), hat Monate nach dem Start aber nochkeine passenden Strategien- Technologiefirmen gelten den Banken als größte Konkurrenten (71Prozent) in einem Open-Banking-Szenario- Banken erachten Open Banking überwiegend als Priorität (80Prozent), agieren aber noch zögerlichSeit dem 14. September ist die neue Payment Services Directive (PSD2) der EU inKraft. Neben mehr Verbraucherschutz und Zahlungssicherheit für die Kundschaftbedeutet sie für Banken vor allem mehr Wettbewerb: Sie sind nun verpflichtet,Drittanbietern Zugriff auf Konten und Daten ihrer Kunden zu ermöglichen. Diegroße Mehrheit der europäischen Geldinstitute (81 Prozent) sieht dieseRegulierung als Chance. Allerdings agieren sie noch zögerlich, die neuenMöglichkeiten auch zu ergreifen: So ist derzeit nur rund ein Drittel (35Prozent) der Häuser bereit, selbst in die Rolle eines Drittanbieters zuschlüpfen. Das geht aus der Studie "Adapt or die? Why PSD2 has so far failed tounlock the potential of Open Banking" von Roland Berger hervor. Für diePublikation führten die Experten Interviews mit über 40 führenden Banken,Drittanbietern und großen Technologieunternehmen in zwölf europäischen Märkten."Bei der Umsetzung von PSD2 klaffen Ambition und Wirklichkeit bisher noch weitauseinander. Die etablierten Finanzdienstleister beschränken sich vor allemdarauf, die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen", sagt Sebastian Maus,Partner bei Roland Berger. "Dabei erlaubt PSD2 Banken, ihre ohnehin schon großenMengen an Kundeninformationen mit zusätzlichen externen Daten anzureichern.Daraus können ganz neue Geschäftsfelder entstehen, welche die Zukunft in einOpen-Banking-Szenario ebnen."Neue Konkurrenz durch große TechnologiekonzernFast dreiviertel der Banken (72 Prozent) planen mit PSD2 das Serviceportfolio zuverbessern und so auch neue Kundschaft anzusprechen. Dabei sind sich die Häusermehrheitlich des Vertrauens ihrer Klienten sicher (54 Prozent). Allerdings sehensie auch die Herausforderung durch neue Konkurrenten, die in den Markt drängenund ihre Geschäftsmodelle bedrohen: allen voran große Technologiekonzerne wieGoogle, Amazon, Facebook und Apple (71 Prozent). FinTechs hingegen sind ausSicht der etablierten Dienstleister eher Partner als Konkurrenten. "GroßeTechnologieunternehmen können wie jeder andere Drittanbieter auf die Daten derBanken zugreifen - müssen ihren riesigen Informationsschatz selbst aber nichtpreisgeben. Aus dieser Ausgangssituation heraus sind die Firmen absolut in derLage, etablierte Häuser im Finanzsektor anzugreifen. Nicht zuletzt dieNachrichten der vergangenen Monate sprechen dafür, dass die Sorge der Bankenberechtigt ist", sagt Maus.PSD2 als Startschuss für Open BankingPSD2 markiert nach Ansicht der Experten von Roland Berger den Einstieg in einOpen-Banking-Szenario, in dem etablierte Finanzdienstleister anderen FirmenZugang zu Daten gewähren und mit ihnen kooperieren. Immerhin 80 Prozent derStudienteilnehmer erachten Open Banking als eine Top-Priorität des Managementsin ihren Häusern. "PSD2 war die Pflicht, aber Open Banking ist weit mehr als dieKür - sondern aus unserer Sicht der einzig sinnvolle Weg in die Zukunft", sagtMaus. Je nach Geschäftsmodell der Bank wird Open Banking sehr unterschiedlicheAuswirkungen haben. So können gerade kleinere Institute mit einem hohen Grad anSpezialisierung zu den Gewinnern gehören, da sie ihre Produkte in einerOpen-Banking-Welt einem großen Publikum zur Verfügung stellen können. "Nichtalle Banken können sich direkt an der Kundenschnittstelle aufstellen. Umsowichtiger ist das Erarbeiten einer klaren strategischen Positionierung," sagtMaus. "Beim Einstieg in Open Banking mangelt es den Banken nicht unbedingt anWillen. Das Zögern ist auch dem äußerst schwierigen Marktumfeld geschuldet:Niedrige Zinsen, strengere Regulierung, veraltete IT-Infrastrukturen sind nureinige der Herausforderungen. Dennoch können es sich die Häuser nicht leisten,die Chancen, die PSD2 eröffnet zu ignorieren. Wenn sie diese Schritte nichtgehen, wird die Lücke durch neue finanzstarke Konkurrenz ausgefüllt."Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:www.rolandberger.de/pressemitteilungen Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32053/4460533OTS: Roland BergerOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell