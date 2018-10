Banken müssen Kunden über Gesamtkosten des Girokontos informieren

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr Durchblick für Bankkunden im Gebührendschungel: Von November an müssen Kreditinstitute ihre Kunden einmal im Jahr über die Gesamtkosten des Girokontos informieren.



Dazu zählen zum Beispiel auch die Zinsen für den Dispositionskredit oder mögliche Entgelte für Überweisungen in Papierform. Bislang mussten sich Verbraucher die Informationen meist mühsam auf dem Kontoauszug zusammensuchen.

Verbraucherschützerin Dorothea Mohn lobt die jährliche Information als "Verbesserung gegenüber dem bisherigen Stand." "Es ist ein wichtiges Instrument, um Bankkunden für die Kosten zu sensibilisieren und die Bereitschaft zum Kontowechsel zu erhöhen", sagte die Leiterin des Finanzmarktteams des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv)

Um Verbrauchern den Vergleich verschiedener Girokonten zu erleichtern, müssen Banken vor Abschluss des Vertrages zur Kontoeröffnung zudem eine Kostenübersicht erstellen. Dabei müssen sich die Institute an bestimmte Begriffe halten, die von der Finanzaufsicht Bafin festgelegt wurden. "Die Grundidee ist gut, wie hilfreich die Informationen in der Praxis sind, müssen wir abwarten", sagte Mohn. Die Vorschriften traten am 31. Oktober in Kraft./mar/DP/zb