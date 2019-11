Banken: Die große Bombe

Liebe Leser,

möglicherweise haben Sie auch wie so viele andere Leser und Investoren in den vergangenen Wochen und Monaten die Aktien der Deutschen Bank oder der Commerzbank betrachtet. Die Kurse scheinen niedrig zu sein, die Bewertungen attraktiv. Ich kann Ihnen nur raten, die Hände von Bankaktien zu lassen. Eine erschütternde Statistik zeigt, in welche Richtung die Banken insgesamt rutschen.

Euro Stoxx Banken

