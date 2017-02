Banken beschleunigen Studie von Infosys Finacle und LTP zufolge Blockchain-Investition

London (ots/PRNewswire) -Kommerzielle Adoption ab 2018 erwartetInfosys Finacle (http://www.finacle.com), Teil von EdgeVerveSystems, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Infosys(NYSE: INFY), hat heute gemeinsam mit ihrem Partner Let's TalkPayments (https://letstalkpayments.com/) (LTP) einen globalenUmfragebericht veröffentlicht - "Blockchain Technology: From Hype toReality"."Unserem Bericht zufolge erwarten über 80 Prozent derbefragten Banker die kommerzielle Adoption der Technologie bis 2020und fast die Hälfte (50 Prozent) der Finanzinstitutionen investierenbereits in sie oder planen, 2017 in sie zu investieren. DieseBekanntgabe baut auf der aktuellen Ankündigung (https://www.infosys.com/newsroom/press-releases/Pages/launch-blockchain-pilot-network.aspx) der Emirates NBD and ICICI Bank über die Bereitstellung derBlockchain-Technologie für internationale Überweisungen undHandelsfinanzierung auf.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151104/283829LOGO )Das Ziel der Studie, die eine Umfrage unter mehr als 100Finanzdienstleistungsbeschäftigen beinhaltete, war es, dieStimmungslage in Bezug auf Blockchain-Technologie in den folgendenBereichen zu verstehen:- das aktuelle Verständnis der Technologie im Bankwesen- Verfolgte Adoptionstrategien und Investitionen- Chancen und Herausforderungen, die sich der Branche stellenHöhepunkte:- 33 Prozent der Teilnehmer erwarten eine kommerzielleBlockchain-Adoption bis 2018, während eine Mehrheit (fast 50Prozent) die allgemeine Adoption bis 2020 vorhersieht.- Der Umfrage zufolge wird die durchschnittliche Investition inBlockchain-Projekte im Jahr 2017 auf etwa 1 Million USD geschätzt.- Die Mehrheit der Banken, etwa 69 Prozent, experimentiert mitgenehmigten Blockchains.- Etwa 50 Prozent der Banken arbeiten entweder mit einemFinTech-Start-up-Unternehmen oder einem Technologieunternehmenzusammen, um ihre Blockchain-Fähigkeiten zu verstärken, währendweitere 30 Prozent sich für das Konsortium-Modell entscheiden.- Laut der Studie sind 51 Prozent der Geschäftsführer, die dieBlockchain-Initiativen vorantreiben, entweder Chief TechnologieOfficers oder Chief Innovation Officers.- Die Studie bestätigt, dass die Priorität bei derBlockchain-Einführung in Geschäftsbereichen liegen würde, wo siebeträchtlich die Transparenz erhöhen, unternehmensweit Prozesseautomatisieren sowie Abwicklungs- und Transaktionszeiten reduzierenkann.- Die Studie ergab weiterhin, dass die fünf häufigstenAnwendungsfälle, von denen man erwartet, dass sie in Produktiongehen werden, folgende sind: grenzüberschreitende Zahlungen,digitales Identitätsmanagement, Abwicklung, Akkreditivverfahren undSyndizierung. Diese Anwendungsfälle wurden auf einer Skala von 1bis 5 mit 3,2 bewertet, wobei 1 die geringste Priorität und 5 diehöchste Priorität für die kommerzielle Adoption bedeutete.Der vollständige Bericht kann hier (https://www.edgeverve.com/finacle/resources/industry-reports/Pages/blockchain-research-paper.aspx)heruntergeladen werden.Sanat Rao, Chief Business Officer and Global Head, Finacle, sagtedazu: "Diese Studie bestätigt unsere Überzeugung, dassBlockchain-Technologie das Potenzial hat, Bank bei der Neugestaltungvon Banking-Prozessen zu helfen. Die Technologie kann Banken dabeihelfen, zwischenbetriebliche Abläufe zu automatisieren, dieTransparenz beträchtlich zu erhöhen und existierende operativeBenchmarks neu festzulegen. Mehrere fortschrittliche Organisationenhaben bereits Pilotprojekte durchgeführt, um diese Angebote zuüberprüfen. Wir glauben, dass die Branche in den kommenden Quartalenan Fahrt aufnehmen wird, was die Einführung von Laborpilotprojektenfür echte Anwendungsfälle betrifft."UmfragemethodikLTP befragte im Auftrag von Infosys Finacle 100 Geschäfts- undTechnologieführungskräfte aus 75 Institutionen, die von regionalenbis zu multinationalen Banken reichten.Über Infosys FinacleFinacle ist die branchenführende universale Banking-Lösung vonEdgeVerve Systems, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft vonInfosys. Die Lösung unterstützt Finanzinstitutionen bei derIntensivierung der Beziehungen zu Interessenvertretern, bei derkontinuierlichen Förderung von Innovation und bei der Beschleunigungdes Wachstums der digitalen Welt. Heute ist Finacle die erste Wahlder Banken in 94 Ländern und betreut über 848 Millionen Kunden ?geschätzte 16,5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung weltweit, dieBankgeschäfte tätigen.Finacle-Lösungen stehen Finanzinstitutionen auf der ganzen Welt inden Bereichen Core Banking, E-Banking, Mobile Banking, CRM,Zahlungsverkehr, Steuerfragen, Kreditvergabe, Liquiditätsmanagement,islamisches Bankwesen, Vermögensverwaltung und Analytik zur Seite.Eine Beurteilung der 1.000 größten Banken weltweit hat ergeben, dassBanken, die mit Finacle zusammenarbeiten, um 50 Prozent höhereVermögensrenditen, um 30 Prozent höhere Kapitalrenditen und um 8,1Prozentpunkte geringere Ertragskosten aufweisen als andere.Näheres erfahren Sie auf http://www.finacle.comSafe HarborEinige Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unseresweiteren Wachstums sind vorausschauende Aussagen bezüglich unsererzukünftigen Geschäftserwartungen im Sinne derSafe-Harbor-Bestimmungen des United States Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995, welche eine Reihe von Risiken undUnwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass unseretatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von denen in derartigenzukunftsorientierten Aussagen abweichen. Zu den Risiken undUnwägbarkeiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen zählen, ohnehierauf beschränkt zu sein, Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlichvon Einnahmeschwankungen, Schwankungen der Devisenkurse, unsereWachstumsmöglichkeiten, intensiver Wettbewerb beiIT-Dienstleistungen, einschließlich von Faktoren, die unsereKostenvorteile beeinflussen können, Lohnerhöhungen in Indien, unsereFähigkeit zur Gewinnung und Bindung hochqualifizierter Arbeitskräfte,Zeit- und Kostenüberziehungen bei Festpreis undFestzeit-Rahmenverträgen, Kundenkonzentration,Einwanderungsbeschränkungen, Branchenkonzentration, unsere Fähigkeitzur Abwicklung internationaler Geschäftstätigkeiten,Nachfragerückgang bei Technologien in unseren Schwerpunktbereichen,Störungen bei Telekommunikationsnetzen oder Systemausfälle, unsereFähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung und Einbindung potenziellerAkquisitionen, Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit unserenDienstleistungsverträgen, der Erfolg von Unternehmen, bei denenInfosys strategische Investitionen getätigt hat, die Rücknahme oderdas Auslaufen staatlicher Steueranreize, politische Instabilität undregionale Konflikte, rechtliche Beschränkungen bei derKapitalbeschaffung oder der Unternehmensübernahme außerhalb Indienssowie die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums undallgemeine Wirtschaftsbedingungen, die sich negativ auf unsereBranche auswirken können. Weitere Risiken, welche unser zukünftigesBetriebsergebnis beeinträchtigen könnten, werden in unseren Berichtenfür die United States Securities and Exchange Commission(US-Börsenaufsichtsbehörde) näher ausgeführt, darunter in unseremJahresabschlussbericht auf Formular 20-F für das Geschäftsjahr mitAbschluss zum 31. März 2016. Diese Berichte stehen unterhttp://www.sec.gov zur Verfügung. Infosys kann zuweilen zusätzlicheschriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Dazuzählen Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der"Securities and Exchange Commission" und in unserenAktionärsberichten enthalten sind. Bitte beachten Sie zudem, dassalle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmenbasieren, die wir zum Zeitpunkt der Freigabe dieser Pressemitteilungals vernünftig erachten. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet,zukunftsgerichtete Aussagen, die gelegentlich durch das Unternehmenoder im Auftrag des Unternehmens abgegeben werden, zu aktualisieren,außer in Fällen, wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist.Pressekontakt:Asia Pacific - Sarah GideonInfosysIndien+91-80-41563998Sarah_Gideon@infosys.comEMEA - Nicola BrocksiepeInfosysEuropa+49 69 269566116Nicola_Brocksiepe@infosys.comNord- und Südamerika - Chiku SomaiyaInfosysUSA+1 7136706752Chiku.Somaiya@infosys.comOriginal-Content von: Infosys Finacle, übermittelt durch news aktuell