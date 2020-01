Banken-Studie 2020: Die Tech-Revolution bleibt aus

Frankfurt (ots) - Ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise stehen Anpassungen anVorgaben der Regulierungsbehörden noch immer ganz oben auf der To-do-Liste derBanken. Weitere bestimmende Themen für 2020 sind optimierte und automatisierteProzesse innerhalb der Institute. Dies zeigt: Der Blick der Banken ist eher nachinnen gerichtet, für neue Geschäftsmodelle bleibt wenig Raum, wie eineBranchen-Studie der Unternehmensberatung Cofinpro AG belegt.Dieses Jahr stehen bei den Banken vor allem drei Themen auf der Agenda: DieUmsetzung regulatorischer Auflagen nennen 65 Prozent der befragtenFinanzexperten als das Top-Thema für 2020. Gleich dahinter folgenEffizienzsteigerungen (63 Prozent) und Prozessverbesserungen (59 Prozent). "Diestarke Betonung der regulatorischen Anforderungen ist das Erbe einer zuzaghaften Anpassung in der Vergangenheit", sagt Markus Koschier, Manager bei derauf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro AG: "Nachder Finanzkrise 2008 mussten sich Banken vielen neuen Regularien beugen. Abermeist wurde die Umsetzung zu lange hinausgezögert. Um die gesetzten Fristennicht zu reißen, blieb dann nicht mehr genügend Zeit für eine umfassende Lösung.Das Ergebnis sind 'technische Schulden', die langfristig beglichen werdenmüssen. Denn die steigende Komplexität im Zusammenspiel von Alt-Systemen undneuen Insellösungen ist ein Effizienzkiller."Auch deshalb wird die weitere Anpassung von Arbeitsabläufen im Jahr 2020 vielZeit einnehmen. Wie auch ein umfangreicher Prozess in Teilaufgabenheruntergebrochen und Komplexität gemeistert werden kann, haben Banken unteranderem von den Fintechs gelernt. "Inzwischen sind auch Traditionshäuser aufDigitalisierungs-Kurs und setzen vermehrt moderne Technologien zurEffizienzsteigerung ein", so Koschier.Nach außen hin bleibt der Wandel geräuschlosInsgesamt wird sich der Wandel innerhalb der Banken nach Ansicht der Befragtenin den kommenden Monaten weiter beschleunigen. 71 Prozent glauben, dasstechnologische Innovationen ihr Unternehmen in den nächsten zwei Jahren starkverändern werden. Auf Fünfjahressicht gehen 93 Prozent von einer starkenUmgestaltung aus. "Mit der Digitalisierung verändern sich Banken vor allem voninnen heraus, und zwar stärker als es der Kunde von außen mitbekommt", ist derCofinpro-Experte überzeugt. Das wird auch von den technologischen Trends, die2020 auf der Agenda stehen, bestätigt: An erster Stelle wird dieProzessautomatisierung (70 Prozent) genannt, danach folgen KünstlicheIntelligenz/Machine Learning (61 Prozent) und Advanced Data Analytics (57Prozent).Die Prozessautomatisierung über Business Process Management (BPM) oder RoboticsProcess Automation (RPA) bleibt dabei innerhalb der Banken der wichtigsteStellhebel, um auf der Kostenseite anzusetzen. "Gleichzeitig darf nichtvergessen werden, Änderungen im Sinne des Kunden umzusetzen. Denn ein schlechterProzess bleibt ein schlechter Prozess, egal, wie sehr er automatisiert wurde",sagt Koschier.Den Banken ist nach Ansicht des Beraters klar: Unternehmen wie Amazon, Facebookoder Apple stellen vor allem im Privatkundengeschäft eine enorme Bedrohung dar,auf die sie ganzheitlich reagieren sollten. "Natürlich müssen die - oftmals nochbehäbigen - Finanzinstitute ihre Prozesse weiter straffen, Abläufestandardisieren und regulatorische Aufgaben erfüllen. Aber wenn sie gegenBigtech und Fintech bestehen wollen, müssen sie gewillt sein, ihr bisherigesGeschäftsmodell zu überarbeiten und neu zu denken: Kundenfeedback ernst nehmen,Versuchsreihen am Markt erproben und innovative Lösungen auf der Ebene derGeschäftsmodelle installieren - das wäre ein Schritt Richtung Zukunft."Die Cofinpro-Studie "Innovationen und Trends 2020" wurde zusammen mit derZeitschrift die bank und dem IT-Finanzmagazin durchgeführt. 111 Experten vonFinanzdienstleistern, zwei Drittel davon Führungskräfte, nahmen an der Umfrageteil. Die komplette Studie steht hier zum Download bereit: http://ots.de/uQm4laÜber Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister bei derVerbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen große Privatbanken,Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowie die führendenKapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 als mitarbeitergetrageneAktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen mehr als 150Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2019 zum neunten Mal in Folge vomGreat Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104351/4486103OTS: Cofinpro AGOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell