Banken – Ihr schwarzes Loch

Liebe Leser,

die EU-Bankenhaftung kommt, wie Sie sicher schon vernommen haben. Das hätte sich die Eltern- und Großeltern-Generation so früher nicht gedacht, als sie mit roten Wangen und voller Ehrfurcht vor den „Bankbeamten“ standen und sich wohl fühlen mussten wie vor dem Direktor in der Schule. Mit dem Sparbuch und allen Unterlagen in der Hand wurde der Immobilien-Kredit beim „Chef der Bank“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung