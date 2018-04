Banken der Automobilhersteller erzielen Bestwerte im Geschäftsjahr 2017

Frankfurt a. M. (ots) - Neugeschäft Leasing und Finanzierungwächst auf 44,65 Mrd. Euro (+8 Prozent) / Vertragsbestand liegt beider Rekordsumme von fast 125 Mrd. Euro (+10 Prozent) /Herstellerbanken setzen rund drei Mio. zusätzlicheMobilitätsdienstleistungen ab (+15 Prozent)Die Banken der Automobilhersteller haben das Geschäftsjahr 2017mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Mit ihren Finanzdienstleistungenbrachten sie insgesamt Neufahrzeuge im Wert von 44,65 Mrd. Euro (+8Prozent) auf die Straße. Das Gesamtvolumen aller betreuten Leasing-und Finanzierungsverträge in den Büchern der Herstellerbanken wuchsum zehn Prozent und lag zum Jahresende bei der historischen Bestmarkevon fast 125 Mrd. Euro. Dies gab der Branchenverband "Banken derAutomobilwirtschaft (BDA)" heute im Rahmen seinerJahrespressekonferenz bekannt.Solides Plus im gewerblichen Segment sowie bei PrivatkundenMit gewerblichen Neuverträgen in Höhe von 26,8 Milliarden Eurohaben die Banken der Automobilhersteller im vergangenen Jahr einWachstum von sechs Prozent in diesem Segment erzielt. Dabei entfielen22,8 Milliarden Euro auf das traditionell starke gewerbliche Leasingund rund vier Milliarden Euro auf die gewerbliche Finanzierung.Auch private Verbraucher haben im vergangenen Geschäftsjahrverstärkt auf die Herstellerbanken als Partner gesetzt undFinanzierungs- und Leasingverträgen im Gesamtwert von rund 17,9Milliarden Euro (+9 Prozent) abgeschlossen. Während das privateFinanzierungsgeschäft um acht Prozent auf 8,9 Milliarden Euroanwuchs, konnte im Privatleasing sogar ein zweistelliger Zuwachs umelf Prozent - ebenfalls auf rund 8,9 Milliarden Euro - realisiertwerden. "Dem anhaltenden Trend zum Nutzen statt Besitzen folgend,haben wir erstmalig eine 50/50-Aufteilung zwischen Finanzierung undLeasing bei privaten Kunden", erklärt Dr. Peter Renkel,Verbandsgeschäftsführer der 'Banken der Automobilwirtschaft (BDA)'."Damit hat sich 2017 erneut gezeigt, dass die Herstellerbankeninsbesondere mit ihrem breiten Produkt- und Dienstleistungsportfoliosowie einer guten Angebotspolitik bei Neuwagenkunden punkten können.Diese starke Marktposition gilt es zu nutzen, um weiter in neue,strategische Wachstumsfelder hineinzuwachsen", so Dr. Renkel.Nachfrage nach zusätzlichen Mobilitätsdienstleistungen so starkwie nie zuvorIm zukunftsweisenden Geschäftsfeld mit Mobilitätsdienstleistungen,also autonahen Dienstleistungen, wie z.B. Kfz-Versicherungen,Garantie- und Reparaturversicherungen, Wartungsservices u.v.m.konnten die Herstellerbanken eine neue Bestmarke erzielen: IhreKunden haben 2017 fast drei Millionen zusätzlicheDienstleistungsverträge abgeschlossen, dies sind 15 Prozent mehr alsnoch im Vorjahr. "Autofahrer möchten heute alle laufenden Kostenihrer Mobilität in einer überschaubaren und planbaren Monatsratezusammenfassen", erläutert BDA-Sprecher Christian Ruben. "Darüberhinaus wissen Kunden es immer mehr sehr zu schätzen, alle Leistungenrund ums Auto unkompliziert unter einem Dach und aus einer Hand zubekommen." Und die Reise wird noch weitergehen: "Wir sind hier nochlange nicht am Ziel unserer Entwicklung von Finanz- hin zuumfassenden Mobilitätsdienstleistern", so Ruben.Herstellerbanken bauen Position im wettbewerbsintensivenGebrauchtwagensegment weiter ausAuch im hart umkämpften Gebrauchtwagengeschäft konnten dieHerstellerbanken 2017 erneut Boden gut machen: Mit rund 680.000Verträgen haben sie ihr Vertragsvolumen um starke dreizehn Prozentauf fast 11,6 Milliarden Euro ausgebaut. In diesem Erfolg spiegeltsich insbesondere ihr klarer Fokus auf junge und hochwertigeGebrauchtwagen wider. "Diesen erfolgreichen Pfad möchten wir weitergehen", schildert Ruben, "denn im GW-Bereich sind noch immer starkeWachstumspotenziale für uns vorhanden."AusblickFür den weiteren Jahresverlauf sieht der Verband derherstellerverbundenen Finanzdienstleister insgesamt gutekonjunkturelle Rahmenbedingungen für den deutschen Automobilmarkt."Wir rechnen damit, dass die Neuzulassungszahlen ungefähr auf demVorjahresniveau bleiben und unsere Mitglieder auch im weiterenJahresverkauf solide wachsen können", resümiert Dr. Peter Renkel. "Umunsere Ziele zu erreichen, gilt es die vorhandenenWachstumspotenziale u.a. durch die weitere Digitalisierung unsererKundenangebote bestmöglich zu nutzen", fügt Christian Ruben hinzu."Die Banken der Automobilwirtschaft blicken den entsprechendenMarktherausforderungen voller positivem Tatendrang entgegen", sindsich die beiden BDA-Vertreter einig.Pressekontakt:Banken der Autommobilwirtschaft (BDA)Marius M. RechenbachTel.: +49 (0) 221 - 71 61 88 23Email: m.rechenbach@autobanken.deWeb: www.autobanken.deOriginal-Content von: Banken der Automobilwirtschaft (BDA), übermittelt durch news aktuell