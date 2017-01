Bankbericht von UCapital: Aktienpreise von JP Morgan, Citibank, Bank of America und Wells Fargo werden voraussichtlich rasant steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

London (ots/PRNewswire) -UCapital wird im kommenden Monat voraussichtlich seine jährlichenErwartungen für den US-Bankensektor bis Ende 2016 für seine Anlegerveröffentlichen. Der Bericht vermittelt einen positiven Ausblick fürUS-Bankenwerte, die Anlegern zum aktuellen Zeitpunkt ein attraktivesKurspotenzial versprechen.Laut Michael Mellon, Senior Analyst bei UCapital und Mitautor desBerichts, befinden sich US-Bankenwerte in einem stetigenAufwärtstrend und werden bis Ende 2017 weiter steigen."Die Aktienkurse von JP Morgan, Citibank, Bank of America undWells Fargo dürften aufgrund verschiedener weltweiter Ereignisse, diemöglicherweise in hohem Maße kurswirksam sind, alle kräftig zulegen",so Mellon. "Ein wichtiger Faktor ist die Erholung des US-Markts, dankder in der gesamten Volkswirtschaft ein starker Anstieg derTransaktionen zu verzeichnen ist und die großen Banken höhere Erträgeerwirtschaften. Ein weiterer entscheidender Grund für die positiveEntwicklung der Aktien von US-Banken ist der Anstieg derWohnimmobilienpreise, der die Menschen dazu bringt, Krediteaufzunehmen und in den Immobilienmarkt zu investieren. DieVerkaufszahlen für Wohnimmobilien steigen, und die Aussicht aufZinserhöhungen führt zu einer höheren Nachfrage nachImmobilienkrediten.""Der dritte Grund ist das bevorstehende Ende der historischniedrigen Zinsen in den USA, das die Bevölkerung anspornt, sichHypotheken zu sichern, bevor die Fremdkapitalkosten steigen. Darüberhinaus bestärkt das derzeitige Nachlassen der Konjunktur in Europaund China die Anleger darin, sich aus diesen Märkten zurückzuziehen.Folglich wird mehr Geld in den US-Markt fließen, und es wird überBanktransaktionen dorthin gelangen, wodurch die Umsatzströme derBanken gestärkt werden. Zu guter Letzt deuten die statistischen Datenaus der Vergangenheit darauf hin, dass die anstehendenPräsidentschaftswahlen eine Rally bei US-Bankwerten auslösenkönnten", führt Mellon weiter aus.Michael Mellon ist Spezialist für Anlagen im Bankensektor undverfügt über mehr als fünf Jahre Erfahrung bei der persönlichenBeratung internationaler Kunden.UCapital-TeamLela Prestoninfo@UCapital.comOriginal-Content von: UCapital, übermittelt durch news aktuell