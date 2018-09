Bankberatung für Firmenkunden: Plattformlösungen für Business Intelligence steigern die Performance / Aktuelles Know-how und einfacher Zugang sind Erfolgsfaktoren

Hamburg (ots) - Firmenkundenberater müssen nicht nur die Zahlender Unternehmen kennen, die sie betreuen: Sie benötigen einqualitatives Verständnis ihrer Kunden und deren Branchen. Mit denMaterialien und Prozessen, die ihnen Kreditinstitute alsUnterstützung anbieten, lässt sich oft nicht das komplette Potenzialder Kundenbeziehung heben. Digitale Plattformlösungen mithochwertigen Business-Intelligence-Inhalten steigern die Performance- vor allem, wenn sie von Anfang an in die Beratungsprozesseintegriert sind.Keine Bankberatung gleicht der anderen: Bei Firmenkunden spielenStandardlösungen nur eine untergeordnete Rolle. Über denBeratungserfolg entscheidet zum einen das gewachsene Verhältniszwischen Unternehmer und Berater. "Diese persönliche Beziehungvereinfacht Lösungen, von denen beide Seiten profitieren", sagt BjörnWenninger, Bankenexperte bei der Unternehmensberatung Berg Lund &Company (BLC). "Mit der Dauer der Zusammenarbeit wächst aber nichtnur das Vertrauen, sondern auch die Kenntnis des Unternehmens. DieserAspekt ist genauso erfolgsrelevant, wird aber oft unterschätzt."Branchenkenntnis ermöglicht zukunftsweisende PlanungEs reiche jedoch nicht, das Geschäft des einzelnen Kunden zukennen, so Wenninger. Eine fundierte Beratung benötigt einweiterreichendes, umfassendes Branchenverständnis:"Branchenverständnis einerseits in Bezug auf den Status quo, alsoGeschäftsentwicklung und übliche Situation der Wettbewerber, umFehlentwicklungen zu erkennen. Andererseits aber auchzukunftsorientiert hinsichtlich Trends, Herausforderungen undChancen, um das Unternehmen gut darauf vorzubereiten", sagt LudwigEickemeyer, Director Business Intelligence im Handelsblatt ResearchInstitute.Veraltete Werkzeuge, unterschätzte AnalyseDie üblicherweise bereitgestellten Business-Intelligence-Werkzeugewie Branchenreports, Einzelbilanzanalysen und Kennzahlentableausliefern oft wertvolle Informationen. Für eine Beratung individuellerFirmenkunden liefern diese Instrumente aber nicht alle notwendigenInformationen. Einerseits haben die Berichte eine mittel- bislangfristige Perspektive. Auch fehlen Analysen zu einzelnenUnternehmen. Diese Einschränkungen führen dazu, dass Berater sichüber Suchmaschinen und Presselektüre weitere Puzzlestücke selberzusammentragen müssen."Üblicherweise können Berater nur ein Drittel ihrer Arbeitszeitfür vertriebliche Aufgaben verwenden", so Björn Wenninger von BLC."Der Rest wird vom Tagesgeschäft aufgezehrt. Die wenige produktivnutzbare Zeit sollte deshalb so effizient wie möglich eingesetztwerden. In der Praxis sind Berater viel zu oft damit beschäftigt,sich aktuelle Presseberichte zusammenzusuchen, um halbwegs auf demLaufenden zu bleiben."Business-Intelligence-Plattformen bieten passgenaue WissensmoduleAbhilfe schaffen gut konzipierte modulare Plattformlösungen. Sieermöglichen es, an einem Ort alle für den jeweiligen Bedarfrelevanten Informationen zu sammeln. Dabei lassen sich verschiedeneWissensarten verbinden: die bisher genutzten Werkzeuge, menschlicheAnalysen und computergenerierte Informationssammlungen. DieEinzelmodule können separat weiterentwickelt werden, ohne dass dieanderen Ressourcen dabei in ihrer Nutzbarkeit leiden. "Eine weitereStärke der Plattformlösung ist die größere Übersicht", sagtBI-Experte Eickemeyer vom Handelsblatt Research Institut. "AlleInformationen können von ein und demselben Ausgangspunkt in kurzerZeit erreicht werden. Das ermöglicht eine immense Effizienzsteigerungbeim Vorbereiten von Beratungsterminen." Ihre volle Stärke können dieWerkzeuge aber nur ausspielen, wenn sie passgenau integriert werden."Die Einrichtung einer Business-Intelligence-Plattformlösungsollte mit einer Analyse der Anwendungsfälle und betroffenen Prozessebeginnen", sagt BLX-Bankenexperte Wenninger. "Wie arbeiten dieMitarbeiter bisher? An welcher Stelle benötigen sie Unterstützung undVereinfachungen? Wie kann man diese Hilfen bereitstellen? DieseAnalyse ist komplex, insbesondere wenn dabei die Endnutzer intensiveinbezogen werden, aber sie entscheidet über Erfolg und Akzeptanz deskompletten Projekts." Wenn sich das neue Werkzeug bruchlos in dieetablierten Prozesse und Arbeitsweisen einfügt und die notwendigenEinweisungen stattfinden, ist eine gute Basis geschaffen.Um sich die damit verbundenen Vorteile dauerhaft zu sichern, istjedoch eine kontinuierliche Weiterentwicklung im Sinne derMitarbeiter notwendig: zum einen die Aktualisierung desbereitgestellten Wissens. Zum anderen die Einbindung der Nutzer indie laufenden Anpassungen, nicht nur bei der Einführung. Eine nichtzu unterschätzende Rolle spielt auch die begleitende Kommunikation:"Die Bank sollte die Erfolge aus dem Projekt aktiv bekannt machen, umeine höhere Akzeptanz zu erreichen und die Effizienz auf breiterBasis zu steigern", sagt Eickemeyer vom Handelsblatt ResearchInstitute.Über Berg Lund & CompanyDas mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) löstgemeinsam mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großerwirtschaftlicher Tragweite und legt dabei höchsten Anspruch anQualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Dafür steht BergLund & Company, vormals Kampmann, Berg & Partner, seit 1999 mit einemTeam exzellenter und erfahrener Topmanagement-Berater. Alsinhaltliche Kompetenzfelder besetzt BLC insbesondere"Unternehmensstrategie & digitale Transformation", "CRM & Vertrieb","Governance & Compliance", "Fusionen & Transaktionen" sowie"operative Exzellenz". 