Bank of Tianjin: Aktienanalyse vom 02.07.2018

Der Kurs der Aktie Bank of Tianjin stand am 29.06.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 4,83 HKD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Wie Bank of Tianjin derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 4,57 % ist Bank of Tianjin im Vergleich zum Branchendurchschnitt Banking (2,55 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,02 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,33 liegt Bank of Tianjin unter dem Branchendurchschnitt (33 Prozent). Die Branche "Banking" weist einen Wert von 9,39 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Bank of Tianjin damit 21,19 Prozent unter dem Durchschnitt (12,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Banking" beträgt 14,46 Prozent. Bank of Tianjin liegt aktuell 22,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".