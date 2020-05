Bank of TianjinDas gibt’s ja gar nicht, ?

Für die Aktie Bank of Tianjin stehen per 28.05.2020, 12:26 Uhr 3.14 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Bank of Tianjin zählt zum Segment "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bank of Tianjin entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Bank of Tianjin ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,87 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,47 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Bank of Tianjin auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Bank of Tianjin sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Dividende: Bank of Tianjin schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,26 % und somit 3,29 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,97 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".