Bank of Santa Clarita California: So könnte es weitergehen!

Der Kurs der Aktie Bank of Santa Clarita California stand am 02.08.2018 zum Schluss bei 20,6 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Bank of Santa Clarita California haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bank of Santa Clarita California-Aktie ein Durchschnitt von 19,41 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,6 USD (+6,13 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (20,26 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,68 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bank of Santa Clarita California-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Bank of Santa Clarita California erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bank of Santa Clarita California für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Bank of Santa Clarita California für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Bank of Santa Clarita California insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bank of Santa Clarita California. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 75 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bank of Santa Clarita California momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 27,27, was bedeutet, dass Bank of Santa Clarita California hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Buy" eingestuft. Bank of Santa Clarita California wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.