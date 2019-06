Bank of Qingdao: Was könnte passieren?

Der Kurs der Aktie Bank of Qingdao steht am 23.06.2019, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 7,16 HKD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bank of Qingdao entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,18 und liegt mit 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 11,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Bank of Qingdao auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Bank of Qingdao hat mit einer Dividendenrendite von 3,26 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,78%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt +0,48. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bank of Qingdao-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Bank of Qingdao mit einer Rendite von 13,27 Prozent mehr als 25 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,09 Prozent. Auch hier liegt Bank of Qingdao mit 15,36 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.