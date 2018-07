Bank of Nova Scotia: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Noble Energy":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Bank of Nova Scotia unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken". Die Bank of Nova Scotia-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 75,1 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bank of Nova Scotia entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an zehn Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Bank of Nova Scotia dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem sieben Handelssignale (7 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank of Nova Scotia verläuft aktuell bei 79,93 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 75,1 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,04 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 77,68 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Bank of Nova Scotia-Aktie der aktuellen Differenz von -3,32 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Bank of Nova Scotia aktuell mit dem Wert 62,5 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 67,68. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".