Bank of New York Mellon muss sich Commerzbank-Klage stellen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Commerzbank kann im US-Rechtsstreit mit der Bank of New York Mellon um Verluste mit faulen Immobilienpapieren weiter auf Schadenersatz hoffen.



Der zuständige Richter in New York ließ das US-Geldhaus am Dienstag mit dem Versuch abblitzen, die Klage der Deutschen komplett abzuweisen und erklärte lediglich einige Punkte für unzulässig.

Die Commerzbank hatte die Bank of New York Mellon und drei andere Finanzhäuser, darunter auch eine Tochter der Deutschen Bank, im Dezember 2015 verklagt. Sie wirft den Instituten Pflichtverletzungen und Vertragsbruch bei der Verwaltung hypothekenbesicherter Wertpapiere vor, die in der Finanzkrise 2008 zu Verlusten von mehr als einer Milliarde Dollar geführt haben sollen./hbr/DP/das