Bank of New York Mellon-Aktie: Zusammenfassung der Q1 Ergebnisse!

Gewinnentwicklung Bank of New York Mellon übertraf die Gewinnschätzungen um 1,18% und meldete ein EPS von $0,86 gegenüber einer Schätzung von $0,85. Die Einnahmen stiegen um $5,00 Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vergangene Gewinnentwicklung Im letzten Quartal übertraf das Unternehmen den Gewinn pro Aktie um $0,03, woraufhin der Aktienkurs am nächsten Tag um 5,85% fiel. Hier's ein Blick auf Bank… Hier weiterlesen