Bank of New York Mellon-Aktie: Analyse des Short-Interest!

Der prozentuale Anteil der Leerverkäufe an den Aktien der Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK) ist seit dem letzten Bericht um 21,95% gestiegen. Das Unternehmen meldete kürzlich, dass es 8,06 Millionen leerverkaufte Aktien hat, was 1,0% aller regulären Aktien entspricht, die für den Handel verfügbar sind. Auf der Grundlage des Handelsvolumens würden Händler im Durchschnitt 1,6 Tage benötigen, um ihre



