Bank of New York Aktie: BofA stuft die Aktie in Erwartung steigender Zinsen hoch!

Finanzwerte haben einen starken Start ins Jahr 2021, aber ein Analyst sagte am Mittwoch, dass der Run auf zwei Aktien des Finanzsektors gerade erst beginnt. Bank of America-Analyst Michael Carrier stufte Bank of New York Mellon Corp (NYSE:BK) von Underperform auf Buy hoch und erhöhte sein Kursziel von $43 auf $50. Carrier stufte auch CME Group Inc (NASDAQ:CME) von Neutral auf Buy ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung