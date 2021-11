Bank of NT Butterfield & Son -The Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Am 27.10.2021, 17:52 Uhr notiert die Aktie Bank Of Nt Butterfield & Son an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 38.19 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bank Of Nt Butterfield & Son einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bank Of Nt Butterfield & Son jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bank Of Nt Butterfield & Son hat mit einer Dividendenrendite von 4,44 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt +1,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bank Of Nt Butterfield & Son-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Bank Of Nt Butterfield & Son mit einer Rendite von 58,55 Prozent mehr als 48 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,52 Prozent. Auch hier liegt Bank Of Nt Butterfield & Son mit 49,04 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Bank Of Nt Butterfield & Son erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (38 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -4,16 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 39,65 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Bank Of Nt Butterfield & Son erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.