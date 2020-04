Bank of NT Butterfield & Son: So könnte es weitergehen!

Bank of NT Butterfield & Son, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 20:17 Uhr) mit 17.68 USD sehr deutlich im Plus (+2.39 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Bank of NT Butterfield & Son haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Bank of NT Butterfield & Son derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 30,87 USD, womit der Kurs der Aktie (17,27 USD) um -44,06 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 26,15 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -33,96 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bank of NT Butterfield & Son mit einem Wert von 4,66 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 21,68 , womit sich ein Abstand von 79 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Bank of NT Butterfield & Son. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bank of NT Butterfield & Son daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bank of NT Butterfield & Son von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.