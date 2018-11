Bank of Montreal: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Montreal CD 2":

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert Bank of Montreal per 21.11.2018 bei 97,76 CAD. Bank of Montreal zählt zu "Diversifizierte Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bank of Montreal auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Bank of Montreal wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Bank of Montreal liegt im Mittel wiederum bei 112,83 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 97,76 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 15,42 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bank of Montreal insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Bank of Montreal höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte (3,86 % gegenüber 2,68 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bank of Montreal haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".