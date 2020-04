Bank of Montreal – Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ: Bitte unbedingt beachten!

Für die Aktie Bank of Montreal - Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ wurde im Schlusshandel am 15.04.2020 ein Kurs von 83.885 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bank of Montreal - Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Bank of Montreal - Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ-Aktie beträgt dieser aktuell 59,21 USD. Der letzte Schlusskurs (83.885 USD) liegt damit deutlich darüber (+41,67 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bank of Montreal - Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 89,58 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,36 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bank of Montreal - Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. In Summe wird Bank of Montreal - Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bank of Montreal - Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bank of Montreal - Bank Of Montreal Microsctrs US Big Oil Index -2X Inverse Lvrgd ETN NGRZ. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".