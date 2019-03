Bank of Mellon: Wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "NUVEEN NEW YORK MUNICIPAL VALU":

Bank of Mellon, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken", notiert aktuell (Stand 22:04 Uhr) mit 50,44 USD nahezu gleich (+0.1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Bank of Mellon haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Bank of Mellon weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,24 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,06 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,83 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bank of Mellon für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Bank of Mellon für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Bank of Mellon insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Bank of Mellon derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 50,79 USD, womit der Kurs der Aktie (50,39 USD) um -0,79 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 52,25 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,56 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".