Bank of Mellon: Aktienanalyse vom 29.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of New York Mellon":

Der Bank of Mellon-Kurs wird am 29.06.2018, 01:10 Uhr an der Heimatbörse New York mit 54,28 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung abzulesen war. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Bank of Mellon diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem vier Handelssignale (4 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bank of Mellon für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Bank of Mellon für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Bank of Mellon insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Bank of Mellon-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 13 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank of Mellon vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 57,35 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 5,67 Prozent erzielen, da sie derzeit 54,27 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".