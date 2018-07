Bank of Mellon: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of New York Mellon":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bank of Mellon, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 53,2 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank of Mellon-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 54,58 USD. Der letzte Schlusskurs (53,2 USD) weicht somit -2,53 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (55,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,97 Prozent Abweichung). Die Bank of Mellon-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Bank of Mellon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Bank of Mellon weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,78 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Institutional Financial Svcs") von 4,93 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,15 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Bank of Mellon ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Institutional Financial Svcs) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,59 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,27 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.