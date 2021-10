Bank of MellonAktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Für die Aktie Bank Of Mellon aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse New York am 07.10.2021, 10:51 Uhr, ein Kurs von 54.54 USD geführt.

Wie Bank Of Mellon derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,64 % ist Bank Of Mellon im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,02 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,39 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Für die Bank Of Mellon sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Bank Of Mellon aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bank Of Mellon. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 53,86 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -1,25 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 54,54 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Bank Of Mellon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 58,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 13 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +45,97 Prozent im Branchenvergleich für Bank Of Mellon bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,35 Prozent im letzten Jahr. Bank Of Mellon lag 48,62 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.