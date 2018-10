Bank of Marin: Augen auf!

Für die Aktie Bank of Marin stehen per 24.10.2018 79,65 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Bank of Marin zählt zum Segment "Regionalbanken".

Die Aussichten für Bank of Marin haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Bank of Marin mit einer Rendite von 13,76 Prozent mehr als 0 Prozent darüber. Die "Banking"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,39 Prozent. Auch hier liegt Bank of Marin mit 0,64 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Bank of Marin-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Bank of Marin-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank of Marin vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 84 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5,46 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (79,65 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bank of Marin somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bank of Marin-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 78,05 USD mit dem aktuellen Kurs (79,65 USD), ergibt sich eine Abweichung von +2,05 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 85,01 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,31 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bank of Marin ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.