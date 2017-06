- Laufen für einen Traum und für FreundschaftLanzhou, China (ots/PRNewswire) - Der "Bank of Lanzhou Cup"Lanzhou International Marathon 2017 findet am 11. Juni in Lanzhou,Provinz Gansu, China, statt. Über 40.000 Läufer aus 32 Ländern undRegionen haben sich für die Veranstaltung angemeldet. Es ist daserste Mal, dass die endgültige Teilnehmerliste für den kompletten undden Halbmarathon nach dem Eingang aller Anmeldungen anhand einerZufallsauswahl erstellt wurde.Der Lanzhou International Marathon wird vom chinesischenAthletikverband (CAA), dem Sportbüro der Provinz Gansu und derVolksregierung von Lanzhou veranstaltet. Der Status des LanzhouInternational Marathon, einer der wichtigsten internationalenVeranstaltungen in Nordwestchina, wurde vom InternationalenAthletikverband (IAAF) von einem Straßenrennen mit Bronzeniveau aufdas Silberniveau der Zertifizierungsorganisation angehoben.Die 7. Veranstaltung: immer weiter und immer höherVon der ursprünglichen Wettkampfplattform, die für die ersteVeranstaltung konzipiert wurde, bis zur Anerkennung durch die IAAFals Straßenrennen mit Silberniveau, wurde der Lanzhou InternationalMarathon bereits sechs Mal erfolgreich veranstaltet und hat sich zueinem einzigartigen Markenzeichen von Lanzhou entwickelt. Zusätzlichzum Energieaufwand und der Leidenschaft, die in die Entwicklung derStadt investiert werden, hilft dieser Wettkampf, die Kultur desEinzugsgebiete des Gelben Flusses, die großzügige Gastfreundschaftder Einwohner Lanzhous und die fortschrittliche Stadtplanung derStadt der Welt vorzustellen.Verbesserte Unterstützungsleistungen während der VeranstaltungDas Organisationskomitee des Lanzhou International Marathon hatsich dazu verpflichtet, den Läufern während des Rennens ein nochbesseres Erlebnis und optimierte straßenseitige Dienstleistungenbereitzustellen. Bei der diesjährigen Veranstaltung gibt es zumersten Mal eine Preiskategorie nur für Läufer mit chinesischerNationalität, und die Sammelbereiche befinden sich an denverschiedenen Brücken der Stadt. Des Weiteren hat dasOrganisationskomitee zusätzliche Waschräume vor Ort und größereZeichen installiert. Mit der Unterstützung von Baidu Maps können dieLäufer alle wichtigen Orte und Haltepunkte entlang der Streckeidentifizieren.Unaufhaltsames Arbeiten zum Nutzen der ÖffentlichkeitDas Organisationskomitee der Veranstaltung hat ebenfalls das Runfor Dream 1 km Programm eingeführt, das behinderte Läufer dazuermutigt, die Strecke von einem Kilometer mit Unterstützung ihrerBetreuer zu laufen, mit dem Ziel, den Geist von Marathon zuvermitteln. Des Weiteren lädt das Organisationskomitee ein, sich derKampagne Saving Twelve Bottles When Running [zwölf Flaschen währendedes Laufes einsparen] anzuschließen, mit der den Teilnehmern und denZuschauern die Bedeutung von Umweltschutz vermittelt werden soll.Pressekontakt:Renchao Ma86-13338465270353818903@qq.comOriginal-Content von: Department of Operations, the Organizing Committee of the Lanzhou International Marathon, übermittelt durch news aktuell